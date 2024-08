Felicitacions d'aniversari a l'Hospital i a Palamós Gent Gran per humanitzar el servei

La Comissió d'Humanització dels Serveis Integrals de Salut del Baix Empordà han engegat una iniciativa per felicitar a les persones que passen el seu aniversari a l'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran amb la participació dels equips de voluntaris dels centres.

La il·lustradora Sandra Maruny i el Grup Mimosa s'han implicat en el projecte. La primera ha ideat i dibuixat una felicitació especialment dissenyada per als pacients, i el Grup Mimosa realitza petites joies de bijuteria a favor d’Oncolliga i a qui s’ha encarregat expressament un clauer de llautó que simbolitza l’arbre de la vida.

Des dels Serveis Integrals de Salut expliquen que unes 150 persones van passar el seu aniversari ingressades a l'Hospital o a la Residència.

"És el cas també de l’Anna Pey, que a finals de juliol va celebrar els seus 91 anys a Palamós Gent Gran, on hi viu des de fa gairebé 3 anys. En ser també residència assistida, la situació és recurrent i es repeteix per a tots i totes les residents que viuen al centre", han explicat.

Amb la voluntat d’amenitzar i fer més especial aquest dia, a iniciativa de la Comissió d’Humanització, s’ha començat a felicitar els aniversaris.