La campanya contra l’incivisme de la Bisbal acaba amb 33 sancions durant el juliol

La Policia Local de la Bisbal d’Empordà ha interposat 33 denúncies durant la campanya contra l’incivisme que va fer el mes de juliol.

Durant tot el mes de juliol es va desenvolupar aquesta campanya en franges horàries diferents i a més, va suposar ampliar els efectius dels torns diaris de la plantilla de la Policia Local amb dos agents més que es van dedicar, durant unes hores, en exclusiva a aquests temes.

L’actuació buscava donar resposta a les queixes veïnals per les activitats relacionades amb l’incivisme, que en la majoria de casos, cap rellevància penal i la tenen només administrativa a través, entre altres, de l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana.

L'incompliment d’aspectes d’aquesta ordenança precisament va suposar el gruix de les sancions, un total de 17. Per infraccions de la Llei de Seguretat Ciutadana 4/2015, la Policia Local també va interposar nou sancions per tinença o consum de substàncies estupefaents. Mentre que la resta de multes, es reparteixen en circular incorrectament amb el patí (5) o infraccions per conductes de gossos (2).

La campanya policial es va centrar en les brutícies als espais públics, el mal ús d’aquests amb activitats com els jocs de pilota o la circulació amb bicicletes i patinets en espais de vianants, o les pertorbacions en el descans de les persones, així com d’altres conductes, com no recollir les brutícies dels gossos o el consum de substàncies estupefaents.

El regidor de Via Pública i Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal, Xavier Dilmé assegura que en fan una valoració "positiva i l’experiència amb agents de paisà ens ha permès controlar situacions en què és complicat fer-ho quan s’actua amb agents uniformats, ja que les conductes infractores són difícils de poder acreditar». Dilmé assenyala en un comunicat que aquest tipus de campanyes s’aniran repetint en el futur i espera que tant això, com l’increment de l’import de les sancions que incorporarà la modificació de l’ordenança que s’està preparant, «actuïn com a element dissuasiu». També assegura que si bé tenen «poques eines al nostre abast per poder acabar amb aquestes conductes incíviques, però les farem servir totes amb la màxima contundència».

L’Ajuntament treballa en la modificació de l’ordenança de Civisme d'acord amb tres eixos principals: un increment substancial de les sancions perquè actuïn com a element dissuasiu; el recull de noves conductes incíviques no contemplades en el text actual; i adaptar l’ordenança per tal que els Mossos d’Esquadra també la puguin aplicar, afirma el consistori en un comunicat.