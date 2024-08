SOS Costa Brava presenta al·legacions al pla que afecta els jardins Rubió i Tudurí de Palafrugell

Salvem el Golfet i SOS Palafrugell, que formen part de la federació SOS Costa Brava ha presentat al·legacions al Pla de Millora Urbana (PMU) dels Jardins Rubió i Tudurí de Calella de Palafrugell en el marc de les accions per a preservar l'espai perquè el pla permetria que a la finca de la qual formen part s'hi construeixin 22 habitatges, diuen les entitats.

Segons les entitats, el PMU afectaria i envairia part del jardí protegit amb les edificacions projectades, "desfigurant-lo i provocant un impacte visual i paisatgístic molt crític".

Les entitats defensen que l’estudi d’impacte i integració paisatgística resulta insuficient: no s’exploren alternatives reals i viables, alhora que dues de les tres presentades són inviables perquè no s'ajusta als criteris del Departament de Cultura de respecte als elements catalogats.

Demanen rectificar l’alineació del nou edifici per tal que no afecti els jardins, així com deixar sense efecte l’increment d’una planta d’alçada, no afectar la imatge de l’edifici preexistent protegit i exigir cessions d’espais lliures, zones verdes i equipaments. També es demana completar la documentació tècnica del Pla i s’exigeixen alternatives d’ordenació amb menor edificació i volumetria.

La federació considera «un contrasentit» que aquest jardins, de gairebé 70 anys d’antiguitat, estiguin considerats com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) pel Pla Especial de Protecció i d’Intervenció en el Patrimoni Històric (PEPIPH) i, d’altra banda, el POUM atorgui a la finca de la qual en formen part una edificabilitat de 2.729m² de sostre, permetent que en el solar s’hi puguin construir un total de 22 habitatges.

La federació considera que «aquesta contradicció podria ser resolta aprofitant que la finca privada on hi ha els jardins forma part dels àmbits afectats per la moratòria urbanística decretada per l’Ajuntament».

En aquest sentit, SOS Costa Brava recorda que aquesta moratòria es va fer «amb l’objectiu de reconsiderar les actuals normes i aprofitaments urbanístics en relació amb el nou Pla Director Urbanístic de sòls no sostenibles del litoral gironí».

Manifesten que «s’han de tenir en compte altres aspectes com ara els paràmetres canviants de clima, l’estalvi energètic, energies renovables i els subministraments que resulten ara ben diferents de quan es van establir les actuals previsions urbanístiques». I la federació no s'explica que «malgrat la suspensió de llicències que comporta la moratòria i la incertesa del futur urbanístic d’aquestes finques, que els Jardins Rubió i Tudurí apareguin en l’aparador d’una agència immobiliària com si fossin plenament edificables».

És per això que es considera que l’Ajuntament hauria de buscar «algun tipus d’acord amb els propietaris de les finques perquè es pogués qualificar el jardí com a parc urbà de titularitat pública i aplicar-hi una protecció integral, responent així de manera plena i suficient a la seva catalogació BCIL».

En aquest sentit, la federació proposa que es destinin les edificacions existents com a equipaments públics de caire municipal o comarcal.

Alt valor cultural

Els jardins projectats per Nicolau Maria Rubió i Tudurí són de titularitat privada i formen part d’una finca situada a l’Avinguda Antoni J. Rovira 10-12, cantonada amb el carrer de Lanzarote de Calella de Palafrugell. Ocupen una superfície total de 6.823m2 i, per la seva singularitat, tenen un alt valor cultural i es poden considerar una de les grans obres de l’arquitectura de jardins de Catalunya. S’han convertit en referents del paisatgisme mediterrani del segle XX, juntament amb altres obres del mateix arquitecte, com els Jardins de Santa Clotilde de Lloret, els Jardins Turó Park de Barcelona, els Jardins del Palau Reial de Pedralbes, els Jardins davant del Parlament de Catalunya o els Jardins davant de la Sagrada Família, sense oblidar la seva obra primerenca en col·laboració amb Forestier per l’enjardinament de la muntanya de Montjuïc de Barcelona.