Un cotxe s'estimba i bolca per un talús d'uns sis metres a Sant Feliu de Guíxols

Accident de trànsit aparatós el viscut aquest dijous de matinada a Sant Feliu de Guíxols.

Un cotxe s'ha estimbat per un talús i ha acabat bolcant. Sortosament, la seva conductora ha resultat ferida lleu.

El succés ha tingut lloc cap a tres quarts de cinc de la matinada a la ronda de Joan Casas, a l'altura del número 47, a prop de la rambla de la Generalitat.

El vehicle circulava per aquesta ronda quan per causes que es desconeixen, el vehicle s'ha estimbat d'una altura d'uns sis metres. Arran d'això, el cotxe ha quedat bolcat.

Arran del sinistre viari, a la zona s'han desplaçat la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, els Bombers i el SEM.

La jove conductora que anava a dins del vehicle ha resultat ferida lleu. La Policia Local de la seva banda ha efectuat la prova d'alcoholèmia a la conductora, aquesta ha donat negatiu al test (0,0 mg/litre d'aire expirat), segons ha pogut saber aquest diari.

Un cop feta, el SEM ha traslladat la jove ferida lleu en una ambulància fins a l'hospital comarcal de Palamós.