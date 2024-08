Pals estrena el nou espai rehabilitat de Ca la Pruna

Pals ha inaugurat la reforma de Ca la Pruna, un dels edificis medievals més emblemàtics del municipi, que es va començar a rehabilitar el 2018.

Durant l'acte que va tenir lloc dimecres es va presentar també al públic l'obra DONA de l'escultor noucentista Enric Casanovas Roy (1882-1948), deixeble de Josep Llimona, que la família Millet Pi-Figueras ha donat a l'Ajuntament de Pals. Aquesta s'ha ubicat just a l'entrada de l'edifici.

Durant el matí es va portar a terme una visita guiada per conèixer les instal·lacions de la mà de l'àrea de Turisme i Promoció Econòmica. A la tarda ha tingut lloc la visita institucional de Laura Vilagrà Pons, vicepresidenta del Govern de la Generalitat i consellera de la Presidència en funcions acompanyada de la delegada del Govern de la Generalitat, Anna Torrentà. Després de signar el llibre de visites de l'Ajuntament de Pals i de rebre un obsequi institucional s'han dirigit a Ca la Pruna on ha tingut lloc l'acte institucional que s'ha pogut seguir en directe des de la plaça.

L'alcalde Carles Pi va obrir l'acte i Jordi Paulí, director de les obres, va fer una explicació històrica i tècnica de l'edifici i les obres que s'hi ha portat a terme. A continuació hi ha hagut els parlaments per part de Diputació i Generalitat i finalment s'ha fet una visita guiada a l'edifici on s'ha descobert per part de les famílies Jover i Millet Pi Figueras una placa commemorativa de la donació.

Datada del segle XVI, la casa fortificada està inclosa en l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Coneguda també com a Mas Illa per la primera família que en va ser propietària, la finca va ser cedida a l’Ajuntament de Pals, durant els anys 70, per Francesc Jover Sala i Antoni Vil, els quals l’havien comprat i reformat el 1974. Tots dos formaven part de l’Associació filantròpica «els Amics de Pals» i com a condició per cedir la masia van fer prometre al consistori que la convertirien en un equipament cultural per a la vila. L’última gran intervenció es va fer l’any 1990 cobrint el pati de la zona nord per fer-hi la sala d’actes que fa poc va ser enderrocada. La nova es va estrenar el mes passat.

Fa set anys es va iniciar la rehabilitació que ara ha finalitzat. A l'edifici hi ha el Museu Casa Cultura Ca la Pruna.