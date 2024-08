Palafrugell demana col·laboració per identificar els autors d'actes incívics

L’Ajuntament de Palafrugell demana col·laboració per identificar a les persones que porten a terme actes incívics després que en les darreres setmanes se n'hagin produït a espais propers a les platges. El govern local constata que sovint és difícil identificar els autors i insta a la ciutadania a comunicar-ho a la policia local quan en sigui testimoni.

Des de l'Ajuntament posen de manifest que els comportaments d'aquest tipus, incívics, s'han de sancionar, però admet que "la dificultat rau, en la major part d'ocasions, en la identificació dels autors".

Per això demana "la col·laboració de totes aquelles persones que siguin testimonis d'actes incívics, que ho poden comunicar als diferents agents cívics, als agents de la Policia Local presents a les platges o acostar-se fins a les dependències de la comissaria de policia que s'ha obert aquest estiu a la plaça de les Escoles de Calella de Palafrugell".

Lamenten les situacions que s'han vist en els darreres setmanes, sobretot en espais propers a les platges. Des de l'Àrea de Serveis s'ha procedit a la reparació dels danys durant el mes de juliol.

En un cartell informatiu difós a les xarxes informen d'alguns dels danys ocasionats, per exemple, amb el trencament d'un water, danys a un punt de vigilància del litoral o pintades amb un cost de gairebé dos mil euros en reparacions.

Actes incívics comunicats per l'Ajuntament. / Ajuntament de Palafrugell

Totes aquestes tasques i reparacions tenen un cost econòmic i suposen unes despeses que no estaven previstes en l'àmbit pressupostari, informen. En aquest sentit, l’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, demana “respecte de l’espai públic que és compartit entre tots”. I al mateix temps espera que tant la ciutadania com els visitants que aprofiten les seves vacances per acostar-se a Llafranc, Tamariu o Calella de Palafrugell ho facin amb el màxim de civisme.