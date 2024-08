Un banyista d'uns 60 anys mor ofegat a la Cala Montgó de Torroella

Un home d’uns 60 anys ha mort aquest dissabte el matí mentre es banyava a la Cala Montgó de Torroella de Montgrí. La víctima encara no està identificada i en el moment dels fets encara no hi havia vigilància a la platja que comparteixen L'Escala i Torroella.

Uns testimonis han tret el banyista inconscient de l'aigua i han alertat el telèfon d’emergències 112 cinc minuts abans de tres quarts de nou del matí.

El SEM ha mobilitzat un helicòpter medicalitzat i dues unitats terrestres a la zona i els sanitaris han començat les maniobres de reanimació (RCP) però no han pogut reanimar la víctima.

Al lloc s’han desplaçat també efectius de la Policia Local, dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil. La policia judicial d'aquest últim cos és qui s'ha fet càrrec de la investigació i de les diligències. L'autòpsia haurà de determinar la causa de la mort del banyista.

Amb tot, Protecció Civil precisa que la víctima mortal encara no ha estat identificada.

A banda, en el moment dels fets, des de l'ens indiquen encara no havia començat el servei de vigilància.

Amb aquesta ja són sis les persones que han mort en platges de la Costa Brava en campanya d'estiu. A tot Catalunya, amb aquest nou mort és ja la tretzena víctima mortal a les platges.

Precaució en medis aquàtics

Des de Protecció Civil de la Generalitat recorden la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Recorden la importància d'escollir platges vigilades, i si algú observa que hi ha una persona troba malament o té dificultats dins l’aigua cal avisar ràpidament al servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar la seva ràpida actuació. També destaquen que en cas de trobar-se malament, la gent no s'ha de banyar.