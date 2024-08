Desallotgen un bloc de Sant Feliu per un incendi que ha deixat un ferit i un pis totalment cremat

Un incendi en un pis de Sant Feliu de Guíxolsha fet desallotjar un edifici i ha deixat un home ferit per inhalació de fum. El foc ha començat en el primer pis d'un bloc ubicat al número 78 de la Ronda Nord. S'ha iniciat la cuina, però amb rapidesa s'ha escampat per la resta de l'habitatge.

Els Bombers han rebut l'avís d'un foc de cuina quan passaven 11 minuts de les dotze del migdia i han activat set dotacions, entre elles, l'autoescala. L'emergència també ha mobilitzat la Policia Local, el SEM i els Mossos d'Esquadra.

D'entrada la Policia Local de Sant Feliu ha fet desallotjar el bloc de tres plantes i posteriorment, s'ha fet cerca per si hi havia algú al pis afectat, però al final, un home n'ha sortit pel mateix peu. Aquest presentava una intoxicació lleu per inhalació de fum i el SEM l'ha atès al lloc dels fets, indiquen els Bombers.

Els Bombers han treballat per sufocar les flames de l'habitatge on s'ha desenvolupat l'incendi. Un foc intens que també s'ha escampat per la façana del pis superior, ja que ha trencat les finestres i s'ha escampat cap al pis superior. Amb tot, els Bombers que han treballat tant amb l'autoescala com des de dins del pis afectat, han evitat que entressin al pis de dalt.

El que sí que han afectat les flames és el balcó del pis superior i han cremat entre altres, un tendal.

Un cop extingit l'incendi, cap als quarts de dues, els Bombers han efectuat tasques de ventilació i també han revisat la resta de pisos.

A la zona també s'ha traslladat un tècnic municipal que ha avaluat l'estat del pis on ha començat el foc. Des dels Bombers indiquen que ells han alertat que el forjat estava afectat i que la Policia Local d'entrada ha demanat que els veïns no tornessin a aquest habitatge.