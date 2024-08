L'aigua de mar a les illes Medes arriba als 27,65°C, el màxim dels últims 50 anys

L'aigua del Mediterrani a la zona de les illes Medes a l'Estartit va registrar aquest divendres en superfície la temperatura més alta de l'últim mig segle, 27,65 °C, molt per sobre dels 23,26 °C de mitjana obtinguda de les observacions realitzades durant les mateixes dates entre 1998 i 2022.

"Les elevades temperatures ambientals dels últims dies, sense valors extrems però continuades, juntament amb vents poc destacables, un mar no massa mogut i persistent insolació, ha fet pujar la temperatura del mar en la zona més pròxima a la superfície", ha detallat el meteoròleg que col·labora amb el Parc Natural de les Illes Medes, Josep Pascual.

Pascual ha recollit aquesta observació a les Medes a mig metre de la superfície i a una milla nàutica a llevant d'aquestes illes, incloses en el Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el baix Ter, i també ha constatat l'augment de la temperatura a cinc, 20 i 80 metres, entre altres. A cinc metres l'aigua estava a 26,42 graus, quan la mitjana estava en 22,86 °C; a 20 metres ha arribat als 22,41 °C, quan la mitjana estava en 20,81 °C, i a 80 metres ha passat dels 13,74 °C de mitjana als 14,39 °C. Fins a aquest divendres, segons Pascual, la temperatura més alta detectada en superfície en les Medes era de 27,51 °C el 4 d'agost de fa dos anys.

Segons les dades recollides pel meteoròleg, en l'últim mig segle la temperatura més baixa d'un 9 d'agost de 1977, amb 21,64 °C, la temperatura ha anat creixent lentament i en l'última dècada només en dues ocasions aquest mateix dia la temperatura ha estat per sota dels 24 °C, el 2014 i el 2016.

Pascual, és un reconegut meteoròleg gironí les dades recopilades del qual des de 1974 han estat fins i tot citades per la NASA, per la seva importància per a il·lustrar els efectes del canvi climàtic sobre l'escalfament dels oceans i la pujada del nivell de la mar.