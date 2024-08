Els Geganters de la Bisbal d'Empordà denuncien que els han robat tres cops en una setmana abans de la festa major

Els Geganters de la Bisbal d'Empordà denuncien que algú els ha entrat a robar tres vegades en només una setmana, pocs dies abans de la festa major que se celebra del 14 al 18 d'agost. Els fets es produeixen a l'espai conegut com a Rigotaverna, situat just al mig del passeig on es col·loquen les atraccions. Es tracta d'un solar que durant l'any està buit, però que l'entitat adequa aquests dies per fer activitats com concerts o sopars. Tot i que és un espai tancat quan no hi treballen, els Geganters sospiten que els lladres salten un mur d'uns tres metres per accedir i emportar-se tot el que troben. De moment, se'ls han endut eines, samarretes per vendre, beguda que ja havien comprat o els datàfons del banc.

Des de l'entitat assenyalen que "ja no poden més" i lamenten que aquesta situació es produeixi just ara, a tocar de la festa major. En aquest sentit, destaquen que durant els dies de la festa tenen vigilància durant la nit, una despesa "prou important" i que no poden permetre's contactar-ne durant més dies.

A més, recorden que són una entitat sense ànim de lucre i que tot el que fan durant la festa serveix per poder pagar les despeses de l'entitat com assegurances, lloguer del local o l'arranjament dels gegants, si es fan malbé. De moment, els Geganters han posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra els fets per intentar trobar els responsables dels robatoris.