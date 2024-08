Augmenten un 53,93% les denúncies administratives a Platja d'Aro, però baixa l'activitat delictiva

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha realitzat un 16% més de serveis des del 15 de juny que durant el mateix període de l'any anterior. Aquest augment es deu, en bona part, a l'augment de denúncies administratives a causa de la nova ordenança de civisme i convivència ciutadana, aprovada el passat maig, i que permet denunciar totes aquelles actituds que alteren la convivència del municipi.

Per aquest motiu, les denúncies administratives han augmentat un 53,93% respecte a l'any passat. En concret són 294 denúncies per infraccions a l'ordenança de civisme i convivència ciutadana, de les quals 138 han estat per consumir alcohol a la via pública, 70 per pertorbar el descans veïnal, 52 per baralles a la via pública i 14 per fer necessitats fisiològiques a la via pública.

D'altra banda, els delictes han disminuït un 3,58% respecte a l'any anterior. Ells delictes de furt han estat els més denunciats, en total 63, seguits per 12 robatoris amb violència i 11 per robatori amb força. Malgrat que la majoria de delictes han disminuït, els robatoris a interior de vehicle han augmentat un 40% i ha requerit que s'engegui un dispositiu especial contra aquesta tipologia delictiva. La instrucció penal de tots aquests delictes ha comportat la detenció d’11 persones i la investigació de 36 més per diferents fets delictius.

Pel que fa als accidents de trànsit dins del municipi, hi ha hagut un total de 24, que suposen un 26,32% més que l’any anterior.

En el control de la disciplina viària, s'han realitzat 129 denúncies en matèria de documentació, ITV, assegurança i permisos de conduir, i més de 1.900 denúncies per infraccions de trànsit.

Per fer front a aquesta campanya d'estiu, la policia local ha incorporat 12 agents interins que reforcen, principalment, la zona centre, l’eix comercial i el passeig marítim.

En aquest període estival, aquest cos policial ha destinat també una borsa d’hores de jornada específica més de 3.000 hores per a fer front a aquest període de màxima activitat policial. A més a més, també s’han destinat prop de 1.000 hores de serveis extraordinaris per tal de poder donar resposta a les demandes d’una població que augmenta considerablement arribant a xifres de més de 100.000 persones.

La policia local del municipi també destaca la incorporació definitiva de 5 nous agents que recentment han superat el procés selectiu.