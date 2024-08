El banyista aparegut mort dissabte a la Cala Montgó encara no està identificat

El banyista que va aparèixer mort el dissabte passat a la Cala Montgó encara no està identificat.

Es tracta d'un home que tindria al volant dels 60 anys i a qui uns testimonis van veure inconscient i van treure de l'aigua de la cala de Torroella de Montgrí.

Això va succeir a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància. Els sanitaris del SEM no el van poder recuperar malgrat les maniobres de reanimació (RCP).

El dia dels fets la Guàrdia Civil no va trobar-li cap mena de documentació i tampoc ningú el va reclamar per la zona.

Arran d'això, la policia judicial va començar a indagar i d'entrada, no han trobat cap denúncia per desaparició a la zona que quadri amb la seva descripció.

Pel que fa a l'autòpsia, el cos policial està encara a l'espera dels resultats per aclarir les causes de la mort, que s'apunten a una mort natural o per ofegament.En cap cas hi hauria indicis de criminalitat, indiquen fonts policials.

Tot i això, els agents segueixen indagant i estan a l'espera del que aflori de l'autòpsia per si aquesta pot ajudar a tenir més indicis de qui és l'home mort, a qui de moment no poden posar nom.

