Palamós aprova el projecte de reforma del passeig del Mar per 6,9 milions d'euros

L’Ajuntament de Palamós aprova definitivament el projecte que permetrà la reforma del passeig del Mar. Aquesta fase s’unirà a una segona que té com a objectiu la integració del passeig amb la platja Gran. El cost de la primera fase del projecte és de 6,9 milions d’euros, i el seu termini d’execució és de 15 mesos, amb la previsió d’iniciar les obres la tardor vinent.

El document ha estat sotmès a l’aprovació en el Ple municipal extraordinari que ha tingut lloc aquest matí, on també s’ha validat el procés per a la licitació de les obres.

L’acord ha comptat amb els vots favorables de les formacions d’ERC, PSC i Junts, mentre que les de Som-hi, Vox i la Cup, ho han fet en contra.

Les obres se centraran en el tram del passeig comprés entre els carres d’Aragó i de Carmel (el primer tram –entre c/ del Mar i Aragó- ja va ser arranjat l’any 2014 i 2018) deixant la secció entre el carrer Carmel i l’av. de l’Onze de Setembre, on es troben ubicats els Jardins de l’1 d’octubre, per una fase posterior, tenint en compte que aquest sector pot quedar condicionat pel Pla director del port (actualment en procés de redacció per part de Ports de la Generalitat).

A banda l’Ajuntament també preveu poder fer en aquest àmbit, un estudi profund de la canalització del clavegueram que hi conflueix, mitjançant el qual poder resoldre els problemes d’acumulació d’aigua i inundacions.

El projecte de reforma aprovat recull les conclusions del procés de participació ciutadana que es va realitzar entre els anys 2022 i 2023, així com alguna de les al·legacions presentades durant el procés d’exposició pública, que va tenir lloc un cop realitzada la seva aprovació inicial.

La proposta renova de forma pràcticament total, la urbanització i els serveis existents del passeig, introduint elements innovadors pel que fa a l’adaptació al canvi climàtic, l’estalvi energètic, la sostenibilitat, la mobilitat i l’espai urbà.

La reforma preserva els elements que més el caracteritzen, com les arcades o parts del mur que el separa de l’actual aparcament de la platja Gran.

Les obres milloraran l’accessibilitat ampliant les zones de vianants i generarà espais de prioritat invertida, potenciarà la connexió amb els carrers que l’enllacen amb la zona urbana, diferenciant els diversos embocaments d’acord amb la funció de carrer, només per a vianants o de carrer també per a vehicles.

Carril bici

El projecte també permetrà la implantació de carril bici en tota la llargada del passeig, la instal·lació de places de recàrrega de vehicles elèctrics, i per a recàrrega de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP). També millorarà la gestió de l’aigua, fent una xarxa separativa de clavegueram, i renovarà tot l’enllumenat públic amb làmpades LED.

Pel que fa a l’espai urbà, el projecte es divideix en tres àmbits:

El primer és l’àmbit del passeig del Mar entre carrer Aragó i carrer Provença, on es proposa una nova plaça oberta al mar que esdevingui un pol d’atracció d’activitats i alternatiu als espais més propers al nucli antic, alhora que es dona continuïtat al pas habitual de cotxes i bicicletes.

El segon és l’àmbit de passeig entre el carrer Provença i el carrer Enric Vincke, que manté la tipologia de passeig tradicional però modificant la disposició dels seus elements, eixamplant la vorera dels edificis, preveient aparcament en bateria davant d’aquesta vorera i implantant un nou carril bici separat del vial per un parterre. En aquest àmbit també es pavimenten els trams de passeig central que donen continuïtat als carrers provinent de l’Eixample millorant la connexió entre aquests i la platja Gran.

Finalment, el tercer és el del passeig entre el carrer Enric Vincke i el carrer Carmel, que manté l’estructura actual implantant el carril bici, modificant la disposició del vial de vehicles i aparcaments i millorant, com en la resta del projecte, l’accessibilitat.

El projecte preveu la conservació de bona part del mobiliari existent perquè sigui ressituat en el mateix passeig, tot i això, també es col·locaran jocs infantils, lavabos públics, nous bancs, papereres, pilones, dispensadors d’aigua o aparca-bicicletes, hi haurà millores a la xarxa d'aigües i vegetació.

El pressupost d’execució del projecte és de 6.924.358,16 €, dels quals 3 milions seran aportats per a l’Unió Europea mitjançant els fons Next Generation destinats a actuacions de turisme sostenible. A banda l’Ajuntament de Palamós treballa per a poder sumar la participació econòmica d’altres administracions.

El tractament de la connexió del passeig amb la platja Gran, on hi ha l’aparcament de sauló, es tractarà en una segona fase, en un procés que es consensuarà amb l’administració responsable de la gestió de la zona de domini públic marítim i terrestre, com és el cas. Aquest procés es farà en paral·lel a l’execució de la primera fase amb l’objectiu de poder-la executar coincidint amb el tram final de les obres al passeig.