Pere Deulofeu (PSC) pren possessió del càrrec de regidor a Palamós

Pere Deulofeu (PSC) ha pres possessió del càrrec de regidor de forma oficial avui, durant el ple municipal de Palamós. D’aquesta manera, el nou edil s’incorpora a l’Ajuntament de Palamós en substitució de Josep Coll (PSC), que el mes passat va renunciar a l’acta de regidor «per raons polítiques i personals».

La presa de possessió és com a nou integrant del consistori, mentre que les delegacions de funcions dins l’equip de govern, segons expliquen des de l’Ajuntament, «se li atorgaran duran els propers dies».

«Motius personals»

«La renúncia a un càrrec electe tan important, com és ser regidor del meu poble, sempre és per motius personals. En aquest cas, si per motius personals entenem el no sentir-te a gust de la manera que es treballa, no estar conforme amb criteris organitzatius de l’Ajuntament i no creure que ho portem de la millor manera, doncs sí, és cert. La renúncia és per motius personals, però creieu-me que també és per motius polítics», va explicar Josep Coll, fins aleshores l’encarregat de les àrees d’Esports i Recursos Humans, el mes passat quan va fer oficial la seva marxa del govern local.

Això no obstant, Coll també va voler deixar clar que no tanca la porta a tornar al món de la política: «Si tinc l’oportunitat, tornaré al món de la política», va expressar durant el seu discurs.

La decisió de Junts, que forma part del govern palamosí des del novembre, de presentar al·legacions al projecte del Passeig del Mar, un dels projectes més importants del mandat, va suposar que l’equip de govern trontollés i hi hagués un «procés de reflexió», com va explicar l’alcalde Lluís Puig (ERC). Aquest procés de reflexió sembla haver finalitzat amb la marxa de l’exregidor Coll, la qual ha suposat l’entrada de qui va ocupar el quart lloc de la llista dels socialistes a les darreres eleccions, el prèviament esmentat, Pere Deulofeu.

Amb aquests canvis la formació del PSC a l’Ajuntament de Palamós queda integrada per Pere Deulofeu, juntament amb les regidores Raquel Gallego i Yolanda Aguilar.

Militant des del 2018

Pere Deulofeu Garcia, de 52 anys, casat i amb dos fills, és empresari i tècnic especialista en telecomunicacions. Tanmateix, el nou regidor és militant del PSC des del 2018, formant part de l’executiva local d’aquest partit on realitza les funcions de secretari de comunicació i xarxes socials.