Salvem la Pineda d'en Gori estudia al·legacions al recurs desestimat pel conjunt Residencial Cala S’Alguer

Salvem la Pineda d’en Gori estudia presentar apel·lació un cop desestimat el recurs per aturar Residencial Cala S’Alguer de Palamós. L'entitat dins la federació SOS Costa Brava va portar a terme diumenge una arrossada per continuar finançant la lluita ecologista.

El 31 de juliol, el Jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona va desestimar el recurs presentat per la plataforma Salvem la Pineda d’en Gori contra la concessió de llicència urbanística del conjunt Residencial Cala s’Alguer.

El projecte preveia dos blocs de 24 apartaments amb garatge soterrat i una piscina exterior, situats al carrer Sant Esteve 1-3 del municipi de Palamós.

La plataforma ha manifestat, amb relació a la sentència que «el jutge no ha tingut en compte l'estudi que ell mateix va encarregar, que posa de manifest que els edificis són clarament visibles des de diferents punts tot i està fora del BCIN».

La plataforma federada a SOS Costa Brava està considerant interposar un recurs per tal que no es pugui seguir construint sense tenir en compte l'entorn immeditat.

Salvem la Pineda de'n Gori va aportar dos estudis que consideren que demostraven l'impacte ambiental i paisatgístic i la falta d'integració en l'entorn d'aquest conjunt residencial, i també afectarà negativament a Cala S'Alguer, declarada Bé Cultural d'Interés Nacional (BCIN).

D’altra banda, el jutge va encarregar un peritatge a una llicenciada en Ciències Ambientals i especialitzada en Paisatge per tal que elaborés un Dictamen Pericial Ambiental sobre aquest conjunt residencial. "En aquest estudi s'afirmava que la visió dels dos edificis anomenats Residencial Cala s'Alguer afecta de manera contundent al paisatge, ja que els blocs són visibles des de diferents punts del Cap de Planes, la Fosca i el camí de ronda i, per tant, els edificis impacten de manera negativa en l'entorn i no estan integrats en el paisatge" han manifestat.