Torroella de Montgrí intensifica els controls als abocaments incontrolats

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha intensificat les tasques de control i vigilància per combatre l'abandonament incontrolat de residus voluminosos a la via pública.

Des de principi d'any s’han obert més d’una vintena d’actes policials per infraccions que podrien derivar en sancions d’entre 750 i 6000 euros.

El govern local constata que és una pràctica que continua detectant-se malgrat les nombroses campanyes d'informació i conscienciació. "L'actitud incívica no només deteriora la imatge del municipi, sinó que també genera molèsties a la ciutadania i suposa un sobrecost significatiu en la gestió dels serveis de neteja", remarca l'Ajuntament.

L’alcalde, Jordi Colomí i Massanas, ha destacat la importància d’aquesta iniciativa i ha manifestat que “no podem permetre que el nostre municipi es vegi afectat per la irresponsabilitat d’alguns ciutadans. Torroella de Montgrí és casa nostra i tots hem de contribuir a mantenir-la neta i cuidada

La intensificació de les tasques de control es realitzen en col·laboració amb els gestors de la recollida de residus, tècnics municipals, la Policia Local i un educador ambiental recentment incorporat. La supervisió més gran ha permès detectar i obrir diversos expedients sancionadors gràcies, en part, a la col·laboració ciutadana.

"Hem intensificat la vigilància i aplicarem sancions quan sigui necessari, però també confiem en la responsabilitat i la col·laboració de tothom per mantenir els nostres espais públics en les millors condicions", ha manifestat Colomí.

El consistori recorda que l'abandonament de voluminosos, que inclou mobles, electrodomèstics, matalassos, pneumàtics, pintures, olis, poda o runes, entre d'altres, està prohibit i sancionat econòmicament. Aquests residus no poden ser dipositats a la via pública ni al costat dels contenidors, sinó que han de ser portats a la Deixalleria Municipal, un servei gratuït destinat exclusivament a residus domèstics i de la llar i també comercials.

Servei de recollida

L'Ajuntament ofereix un servei gratuït de recollida de voluminosos a domicili per aquelles persones que no poden portar-los a la Deixalleria.

També hi ha un servei gratuït de recollida de restes vegetals.

L’alcalde remarca la comoditat i accessibilitat dels serveis que l’Ajuntament posa a disposició dels veïns: “disposem d’un servei de recollida de voluminosos a domicili totalment gratuït, així com d’una Deixalleria Municipal accessible per a tothom. No hi ha excuses per abandonar residus al carrer.

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí reitera el seu compromís amb la protecció del medi ambient i el benestar de la comunitat, i fa una crida als ciutadans per mantenir el municipi net i respectar les normatives de gestió de residus.