L'Estartit aprova un pla de sanejament fins el 2027 per eixugar el dèficit de 244.867 euros

L'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit ha aprovat un pla de sanejament per eixugar el dèficit que tenia en la liquidació del pressupost del 2023 i que arribava als 244.867 euros. El document està tutelat per la Diputació de Girona i s'allargarà fins el 2027. El pla compta amb tres potes i la primera d'elles és la contenció en la despesa. Per altra banda, l'EMD també preveu demanar un crèdit de 90.000 euros que s'haurà de començar a retornar a partir de l'any vinent i caldrà acabar-lo de pagar abans del final de la legislatura. Per altra banda, la Diputació de Girona els avançarà tres anualitats del Fons de Cooperació Municipal amb un import de 135.000 euros.

La liquidació del pressupost del 2023 de l'EMD de l'Estartit va sortir negativa, concretament es va tancar amb un dèficit de 244.867 euros. Aquesta situació es va fer pública després d'aprovar els pressupostos del 2024. Per això ara s'ha tirat endavant un pla de sanejament que contempli mesures per reduir el dèficit generat l'any passat. A més, l'auditoria de comptes de l'anterior mandat van revelar irregularitats financeres que alteraven la solvència de l'entitat.

Per tot això, l'entitat ha decidit tirar endavant aquest document que està avalat per la Diputació de Girona i que contempla diverses mesures. Una d'elles és un préstec de 90.000 euros que caldrà retornar en els propers tres anys, abans d'acabar la legislatura.

Repensar les despeses

Això obliga a repensar les despeses que tindrà l'EMD fins al 2027, ja que caldrà calcular els imports del crèdit i això reduirà de forma significativa la capacitat inversora que tindrà l'EMD en els propers anys. Per altra banda, els càrrecs electes han aprovat reduir un 10% les seves retribucions i també cau la partida destinada a esdeveniments i festes que es fan al poble costaner. De tota manera, l'actualització dels preus de les taxes preveuen un augment de recaptació que permetrà acabar d'ajustar els comptes anuals.

Per altra banda, la Diputació de Girona s'ha compromès a avançar tres anualitats del Fons de Cooperació Municipal per un import de 135.000 euros. Això permetrà ajustar el desequlibri generat en la liquidació del 2023.

Aquest any, l'EMD té un pressupost de 2,09 milions d'euros i una partida de 298.360 euros per a inversions. Els diners provenen dels acords firmats en el conveni interadministratiu entre l'EMD de l'Estartit i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí d'aquest mandat. L'acord redefineix el sistema de finançament, que fins ara es basava en la despesa.