L'Estartit estrena tres mapes adaptats per a persones invidents amb un itinerari pel nucli històric

L'oficina de turisme de l'Estartit estrena tres mapes adaptats per a persones invidents que marquen un itinerari pel nucli històric del poble. Es tracta d'una de les accions incloses en el pla d'accessibilitat del Baix Empordà. Els plànols estan disponibles només en català i l'itinerari condueix els visitants pels carrers més antics del poble per explicar l'origen pesquer i mariner de la vila i com era la vida abans de l'arribada del turisme. L'itinerari està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i té plafons i una audioguia amb els diferents punts d'interès. L'oficina de turisme deixarà els tres mapes adaptats a les persones que ho necessitin i aquests els hauran de tornar en finalitzar la visita.

Els mapes es basen en una ruta ja existent que indica als visitants quins són els orígens del poble. Indica algunes de les parades on hi ha plafons, com ara el port, l'església de Santa Anna o un punt on es concentraven les tavernes. A més, també expliquen què són els cadenys, uns carrers molt estrets i molt estesos al llarg del nucli antic de l'Estartit, o les arts de pesca que hi havia a la vila.

Al llarg d'aquest itinerari el visitant pot llegir la història i el patrimoni de l'Estartit. A més, també hi ha una audioguia per escoltar cada punt d'interès. El recorregut ja està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, però ara han decidit fer-lo més inclusiu. Per això han editat tres mapes adaptats per a persones invidents. D'aquesta manera, les persones podran resseguir la ruta per anar fins als punts marcats de l'itinerari i una vegada allà sentir l'audioguia que reviu la història de l'Estartit.