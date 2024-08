Llafranc aprova la peatonalització del front marítim

L’Ajuntament de Palafrugell ha aprovat inicialment el projecte de peatonalització del front marítim de Llafranc amb la regulació de l'accés motoritzat. El projecte contempla millores als murs de contenció reparats després del temporal Glòria donant continuïtat al passeig.

Té un pressupost d’execució de 379.000 euros. L'actuació està cofinançada per la convocatòria extraordinària 2023 del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destí, finançada íntegrament amb fons europeus Next Generation-UE.

La previsió és que el projecte ja pugui ser una realitat de cara a la temporada vinent.

Les accions més significatives que es proposen són les següents: la creació, d’elements que facin més accessible l’accés a la platja per als usuaris; la continuïtat de trajectes practicables, allà on siguin factibles, i l’ajut a la peatonalització; l’acabat funcional i estètic de les reparacions urgents que havia provocat el temporal "Gloria" i la substitució de l’enllumenat per un de més eficient i lumínicament no contaminant.

L'Ajuntament remarca que la proposta pretén regular l’accés amb vehicle motoritzat a la façana marítima de Llafranc i millorar l’aspecte energètic. En aquest últim punt es plantegen elements com reduir les emissions de CO₂; reduir la contaminació acústica; renovar les xarxes de serveis públics on calgui millorar l’eficiència energètica de la destinació i vetllar per l’acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, concretament els que es troben centrats en els objectius 7 i 11.

Temporal Glòria

Una de les afectacions d’aquest projecte és acabar amb la sensació de provisionalitat de les zones del mur de contenció que el temporal “Gloria” va malmetre de forma contundent. D’aquesta manera, les obres serviran per donar continuïtat a l’aspecte semblant que té tot el passeig.

En el seu moment, l'any 2020 es va fer una actuació de forma provisional per arranjar les problemàtiques del temporal i per donar consistència a la part que havia patit més del front marítim. Amb la millora que està prevista es podrà establir una continuïtat estètica i estructural d’aquesta zona del passeig. En aquest sentit, les noves baranes que es projecten també han de donar no només major seguretat a l'usuari d’aquest espai del front marítim, sinó una continuïtat estètica que millori visualment l’aspecte del passeig, ha informat l'Ajuntament.