Crema totalment la primera planta d'una casa de Sant Feliu de Guíxols

Un incendi en una casa de Sant Feliu de Guíxols ha cremat totalment la primera planta de l'immoble.

El foc s'ha declarat poc abans de les sis de la matinada a l'altura del número 88 del carrer Girona de la ciutat.

A la zona s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, el SEM i els Mossos d'Esquadra.

D'entrada, els Bombers han començat a fer recerca a dins de l'immoble per si hi havia algú perquè no estava clar si en aquell moment hi podia haver alguna persona afectada.

A dins hi havia molt de fum que sortia per les finestres i fins i tot pel pis de dalt. Després de començar a sufocar el foc i revisar tota la planta han descartat que hi hagués cap persona i, per tant, víctimes del foc.

Han extingit l'incendi i a dins s'han trobat que el foc havia avançat molt de pressa, ja que hi havia molt combustible, sobretot trastos, roba i deixalles.

Un cop extingit, han començat amb les tasques de ventilació de la casa. El foc ha afectat totalment la primera planta de la casa i després, l'arquitecte municipal s'ha desplaçat a la zona per valorar-ne l'estat. D'altra banda, els Bombers han abalisat la casa i ha quedat en mans de la Policia Local, indiquen des del cos d'emergències.