Palafrugell recull més de 50.000 microplàstics al litoral en un projecte de ciència ciutadana

Palafrugell ha recollit i s'han analitzat posteriorment més de 50.000 microplàstics en el marc del projecte Surfint for Science. És un projecte de ciència ciutadana liderat per la Universitat de Barcelona i l'ONG Surfrider Foundation, amb l’objectiu d’avaluar la contaminació per microplàstics a la zona costanera. El mes de setembre vinent s’iniciarà la tercera temporada.

Des del mes de setembre de l’any 2022, un grup de 33 persones voluntàries han realitzat ininterrompudament un total de quaranta sortides amb caiac per recollir mostres de microplàstics al llarg del transsecte que uneix la platja de Llafranc amb la platja del Sant Roc de Calella.

Les mostres han estat analitzades posteriorment al laboratori del Grup de Recerca en Geociències Marines de la Universitat de Barcelona.

AEn l'àmbit local el projecte ha estat impulsat per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell (AVAC). L’empresa Tourist Service de Llafranc ha cedit els caiacs perquè els voluntaris poguessin realitzar els mostrejos i el Club Nàutic Llafranc ha deixat les seves instal·lacions per a la neteja del material de mostreig.

Investigació dels plàstics

A partir de les mostres recollides s’analitza l'abundància, la mida, el color i el tipus de polímer, amb l’objectiu d’investigar els mecanismes de dispersió i fragmentació, el temps d'exposició i les fonts d'aquest tipus de contaminació.

Des de l’inici del projecte s’han caracteritzat les més de cinquanta mil plàstics que han de permetre fer un pas endavant en el coneixement de la distribució dels plàstics que suren als oceans.

En l'àmbit de Palafrugell els resultats de les mostres analitzades, han explicat des de l'Ajuntament, indiquen una concentració mitjana de microplàstics de 0,11 mg/m², un resultat per sota la concentració mitjana (0,69 mg/m²) de la resta de punts de mostreig de la costa catalana i balear. Podeu consultar els resultats complets a la web: https://litter.shinyapps.io/surfingforscience2/