Palamós acollirà el Beach Water Polo Costa Brava, amb 425 esportistes de 14 països

Palamós acollirà del 30 d'agost a l'1 de setembre el Beach Water Polo Costa Brava, amb 425 esportistes de 14 països. La platja Gran serà l'escenari d’aquest torneig internacional que comptara amb la presència de 40 equips que disputaran la competició en quatre camps de joc situats a prop de la sorra. La cervesa El Secreto, fabricada a la Costa Brava, s'incorpora com a patrocinador principal del torneig.

El Beach Water Polo Costa Brava està organitzat per l'acadèmia de waterpolo BIWPA, amb el suport de l'Ajuntament de Palamós.

Entre els participants hi ha esportistes d'Espanya, Emirats Àrabs, França, Portugal, Països Baixos, Islàndia, Irlanda, Hongria, Canadà, Iran, Geòrgia, Regne Unit, Escòcia i Dinamarca.

El torneig comptarà amb una presència internacional rècord, que suposarà més del 75% de la participació. Els equips disputaran 140 partits en quatre camps de joc inflables, un més que les edicions passades, situats tots ells molt a prop de la sorra.

Saül Sanz, responsable del Beach Polo, destaca “la satisfacció de veure com aquesta competició ha anat creixent i consolidant-se any rere any"

En aquesta edició, remcarca "s'ha incorporat un quart camp i un notable augment de la participació internacional, reafirmem la nostra aposta per Palamós i la Costa Brava com a destinació ideal per al waterpolo de platja”.

Des de l’Ajuntament de Palamós el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Antoni Bachiller, ha fet referència “al valor que tenen la diversitat de propostes de primer nivell que al voltant de l’activitat nàutica s’organitzen durant l’any a Palamós, com el mateix torneig internacional Beach Water Polo Costa Brava, que fan que el municipi sigui referent destacat a la costa catalana, de les iniciatives vinculades al mar.”

Competició

L’activitat començarà el divendres 30 d'agost amb una fase prèvia de grups, seguit dels vuitens, quarts i semifinals que tindran lloc el dissabte 31 d'agost. El diumenge 1 de setembre es disputaran les finals per determinar les posicions definitives.

Precisament el diumenge, a les 10:30 h, també es disputaran dos partits d'exhibició protagonitzats per esportistes de waterpolo adaptat i organitzats per Waterpolo Ability.

Més enllà de la competició, l'objectiu principal del Beach Water Polo és crear un ambient de cohesió i companyonia entre els participants, amb la intenció d'encarar amb força la nova temporada.

Amb un format de dues parts de 10 minuts i unes mides de camp reduïdes, la modalitat del waterpolo platja resulta molt més dinàmica i atractiva pel públic, que estarà distret amb un total de quatre partits simultanis en cada franja de mitja hora. El Beach Polo estarà obert a tothom i es podrà seguir en directe des de la platja Gran de Palamós, el divendres de 15 a 20 h, el dissabte de 10:30 a 20:30 h i el diumenge d’11 a 14 h. La final està programada per diumenge 1 de setembre a les 13:30 h.

El Secreto, patrocinador oficial, a banda d'acollir els participants en un gran sopar i festa d'obertura que tindrà lloc divendres al seu local oferiran servei al village del torneig amb una carta especial dissenyada per Coquette, amb tapes i entrepans.