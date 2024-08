El parc de del Montgrí retira una espècie invasora de la zona de la Pletera

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha estat portant a terme tasques de retirada de Carpobrotus edulis, coneguda com a Ungla de gat, a la zona de la Petera.

Es tracta d'una planta invasora que s'entén amb facilitat i afecta la biodiversitat local.

La brigada ha fet treballs manuals per retirar-la de l'espai natural.

El Carpobrotus edulis té una gran capacitat d'expansió, desplaçant les espècies autòctones i alterant els ecosistemes naturals, informa el parc des dels canals de difusió. "La seva presència pot reduir la diversitat de plantes i afectar negativament la fauna que depèn de les espècies natives", remarca.

Per evitar l'expansió informen que s'ha d'evitar plantar-ne als jardins i optar per flora autòctona. I conviden a participar com a voluntari en les jornades de retirada que es porten a terme a través de voluntariat.