Dos detinguts la nit de divendres a la Festa Major de La Bisbal

La nit de divendres de la Festa Major de La Bisbal d’Empordà va saldar-se amb dues detencions per part del dispositiu de la Policia Local.

La primera va ser vora la 01h, quan el cos va rebre una trucada alertant que hi havia un home molt alterat a una de les barraques del Passeig increpant clients i cambrers i esgrimint un ganivet de grans dimensions. Quan els agents van arribar, ja no duia el ganivet, que localitzarien més tard dins una gaveta. L’home, de 36 anys, va resistir-se intentant mossegar un dels agents i fent puntades de peu. Va acabar detingut per presumpte delicte d’atemptat als agents de l’autoritat.

Més tard, la policia va actuar en un possible delicte de violència masclista. Mentre atenien una dona que s’havia presentat a les dependències del cos informant que el marit l’havia agredit i amb ferida oberta a la cara, ell, de 73 anys, va aparèixer. Se’l va detenir i traslladar a la comissaria dels Mossos.

La programació per la Festa Major de La Bisbal acaba aquest diumenge a la nit.