Josep López de Lerma: "El periodisme és el que va despertar la meva vocació política"

Quins són els seus primers records de Sant Feliu de Guíxols?

Per mi, Sant Feliu es concentra allà on vaig néixer i viure, també després de casat, que és el carrer de la Creu. Vaig néixer al número 37, assistit pel doctor Rubió Pagès. Tinc uns records de la meva infància molt feliços amb el meu germà petit, ja desaparegut. Després vam canviar de casa, vam anar una mica més amunt, i quan em vaig casar vaig viure al carrer de la Creu 51.

Allà va començar a l’escola.

Vaig anar a pàrvuls al Cor de Maria, d’on tinc records fotogràfics, i després vaig anar a la Salle, a fer la primària fins als deu anys, quan un grup d’alumnes ens vam preparar per fer l’ingrés al batxillerat elemental. És un test que vaig superar gràcies a l’ajuda del meu pare, que observant que feia moltes faltes d’ortografia en castellà, em va fer dictats cada dia durant molts mesos per preparar-me. Vaig fer tot el batxillerat elemental allà, per lliure, i ens examinàvem a l’institut Muntaner de Figueres. Després, la meva vida transcorre al liceu-batxiller, una aposta molt forta de Margarita Wirsing i el llavors alcalde, Manel Vicens, per portar un institut de secundària a Sant Feliu. Allà vaig fer el cinquè i sisè, examinant-me també per lliure a l’antic Vicens Vives de Girona. En aquella època vaig a entrar a Los Sitios com a corresponsal esportiu de Sant Feliu de Guíxols.

I es va ficar en el món del periodisme.

Sí. En aquell moment, l’AC Guíxols va pujar a tercera divisió d’Espanya, on hi havia el Girona. Los Sitios, amb en Jaume Sureda Prat al front, em va demanar per fer col·laboracions, igual que ho va fer l’Ernest Mascort, que era el cronista esportiu de Ràdio Girona. Així vaig començar la meva aventura periodística, que va durar deu anys, des dels 15 als 25. El Guíxols va durar poc a tercera, l’any següent ja va baixar, però jo vaig començar a fer una cobertura més àmplia de la zona: des de plens municipals fins a entrevistar personatges il·lustres com el Peret o Julio Iglesias. Això em va donar peu, també, a col·laborar amb L’Independánt de Perpinyà. També en Pere Madrenys i en Jaume Teixidor em van demanar que col·laborés al Correo Catalán, i al Noticiero Universal, l’Agència Logos, Ràdio Barcelona, i fins i tot l’any 1975 vaig fer un programa setmanal a Ràdio Girona.

El periodisme és el que l iva generar interès per la política?

Sí. Jo em passo a la política gràcies al periodisme. Del periodisme vaig aprendre a conèixer les necessitats de la gent, i també, amb la transició política, la voluntat d’un canvi de règim. El periodisme va despertar la meva vocació política. El 1975 vaig entrar a militar a Convergència, que no estava legalitzada. Recordo que vaig signar una suscripció a una revista que es deia Centre de Documentació Catalana, les mateixes inicials de CDC. Coincidia amb una etapa de certa permissitat del règim en què vaig fer, per exemple, la crònica per al Noticiero Universal del primer míting que es va fer a Catalunya, que va ser d’Esquerra Democràtica de Catalunya, al cinema Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols, davant d’un miler de persones. Allà vaig conèixer Jordi Pujol, Joan Reventós i d’altres. Quan arriben les eleccions de 1977 jo ja vaig a la candidatura del Pacte Democràtic per Catalunya, de número 4. Lògicament no vaig sortir, però es va fer públic que militava a CDC, cosa que fins llavors només sabia la meva dona. I vaig entendre que havia de deixar el periodisme, perquè no podia informar sobre mítings polítics i presentacions de candidatures de la «competència».

I va deixar el periodisme.

Sí. El periodisme sempre ha estat la meva gran vocació frustrada, tot i que darrerament m’he pogut doctorar en comunicació als 73 anys. I he continuat fent moltes col·laboracions amb diaris, escrivint sobre opinió política. Jo de jove volia ser periodista, però en aquells moments només hi havia escola privada de l’església i pública a Barcelona i Madrid, i a casa no hi havia prou diners com per pagar-m’ho.

Què va estudiar, doncs?

El meu pare em va animar a estudiar Magisteri i em va dir «a partir d’aquí, després tu ja decidiràs». I això vaig fer, a l’escola universitària de Girona. Vaig acabar i els meus companys van muntar una acadèmia que es deia Centre d’Estudis Sant Jordi, en català, i després vaig fer de mestre a la Salle de Palamós i teníem també una acadèmia a Sant Feliu de Guíxols. Però una vegada casat, abans d’anar a Madrid, jo ja havia fet el primer de Dret i part del segon per la UNED, combinant el treball amb l’estudi, cosa complicada per a molta gent. Però ho vaig haver d’ajornar durant uns anys, perquè vaig tenir una trobada no precisament maca amb un professor de la UNED en una revisió d’examen. Vaig veure que la meva militància -jo llavors ja era diputat a Madrid- no era de l’agrat d’alguns professors de la uned, i vaig aparcar-ho. Després ho vaig reemprendre, amb la dificultat que ja havien passat dos plans de carrera diferents, però ho vaig acabar. I ara he tornat a la meva vocació convertint-me en doctor en comunicació.

Com ha estat aquest recorregut?

Arran de la incorporació d’Espanya al pla Bolonya, quan jo ja era professor de la UdG, a la Facultat de Dret, em vaig trobar que jo ja havia fet el primer any de doctorat a Madrid, i havia fet ja la tesina sobre els plans costaners 1 i 2 de Catalunya, promoguts per en Quim Nadal, versus l’autonomia municipal. Jo veia que una normativa dictada pel govern de Catalunya estava envaint competències dels ajuntaments, i d’això anava la meva tesina. Però no vaig poder continuar amb el doctorat de Dret perquè vaig deixar la política el 2004, de manera voluntària, i aleshores el despatx Cuatrecases em va fitxar en qualitat d’advocat però també de conseller. I després, el meu amic Miquel Roca em va fer el que jo dic una «OPA hostil amistosa» i em vaig incorporar a Roca Junyent com a dvocat. Tot això va fer que no pogués acabar el doctorat de Dret, i amb la nova normativa vaig quedar penjat.

I què va fer?

Curiosament, llavors va sortir un reglament que contradeia la llei -aquelles coses que passen i que ningú impugna-, segons el qual podíem fer el pont si la universitat corresponent ho incorporava als seus estatuts. Al final, en Jordi Xuclà, que estava en la meva mateixa situació, em va dir que a la Universitat Ramon Llull feien el pont, però que hauria de ser el doctorat en Comunicació. Llavors vaig veure la llum.

El tema de la seva tesi era la comunicació institucional al Congrés i al Senat. Creu que actualment la política es comunica massa a cop de tuit?

Per una banda, la meva tesi, que opta al premi extraordinari de la Ramon Llull, estudia la comunicació que fan els serveis de comunicació del Congrés i el Senat des de 1977 fins al 2023, que són molts anys i moltes legislatures. Els resultats mostren que és una comunicació políticament neutra. Però en relació a la comunicació en general, sí: es fa molta comunicació a través de les xarxes socials, des dels governs centrals fins als autonòmics i locals. També ho fan els parlaments, tant l’espanyol com el català i la resta de parlaments autonòmics, i ho fa tothom que vol. Aquí es produeix un problema, i és que hi ha molta informació manipulada, falsa de soca-rel. Sense adonar-nos-en, rebem informació de part: d’una formació política o de la contrària. I hi ha un problema afegit: la immediatesa fa sortir l’estómac. No hi ha repòs de la notícia. Per tant, són tuits amb certa violència. Això personalment em preocupa molt.

Per què?

Al final, només tenim la serietat dels mitjans de comunicació escrits de tota la vida, radiofònics i televisius. I encara, no tots. Tots aquells mitjans degudament inscrits i registrats com a empreses periodístiques que reben ajuts econòmics de tres tipus d’administració -la local, l’autonòmica i l’estatal- es converteixen, de manera automàtica, en «esclaus» dels seus amos subvencionadors. Per tant, tenim un gran problema de credibilitat de la comunicació que es deriva d’aquest fet i de les noves tecnologies. Jo recordo quan enviava per recader les meves cròniques de Sant Feliu, no hi havia ni fax. I les ràdio les cantava des dels serveis telefònics de Sant Feliu, o des del bar El Dorado de la Rambla. Hi ha hagut un canvi radical, i aquí tothom remena i comunica, però ho fa sovint la gent que no té cap mena de formació, que té un biaix social, polític o religiós, i que no passa pel sedàs de la veracitat.

Quines creu que en són les conseqüències?

Moltes vegades, la gent és manipulada diàriament si tenen molta afició a les xarxes socials. Jo vaig prendre una decisió en el seu moment, i és que no estic a cap xarxa social. Molts amics no ho entenen i m’animen a fer-ho, diuen «et divertiràs», però jo no tinc temps per a aquest tipus de diversió. Sé que és nociu i addictiu. Per exemple, rebo els mems, com els de l’arribada i fugida del president Puigdemont, i no m’han agradat. Cap ni un. Però els mems aquests, igual que els tuits o comptes d’Instagram, és el que queda, perquè la gent ha perdut l’hàbit de llegir el diari. Jo sempre he estat un gran llegidor de diaris, des de que el meu pare rebia La Vanguardia a casa. A més, la meva praxi com a advocat m’ajuda a filtrar els continguts i les opinions, col·laboracions... no m’agraden tampoc les tertúlies radiofòniques ni televisives, perquè va per quota de pensament ideològic, cosa que em sembla un autèntic escàndol. Per exemple, en Basté no m’agrada gens perquè porta un programa a ritme d’un partit de futbol.

Troba a faltar la política en actiu?

No. Jo vaig decidir, el 2000, que seria la meva última legislatura, de manera que el 2004 vaig plegar. En Jordi Xuclà és qui em va substituir a l’escó, i ho va fer molt bé, i uns anys després li vaig confessar que la nova política, sobretot la comunicacional, no seria feliç fent-la, no m’hi trobaria bé. Per tant, no he tingut mai cap ganes de tornar a la política activa.

Què creu que és el que més ha valorat l’Ajuntament de Sant Feliu a l’hora de donar-li la distinció?

En la proposta redactada per Josep Melcior Muñoz, bon amic i amb qui van coincidir una temporada al plenari, ell als socialistes i jo, per CiU, a l’oposició, hi ha una sèrie d’apunts sobre la meva vida. Una part important, òbviament, és la meva vida com a polític en actiu, ja que vaig passar 24 anys al Congrés dels Diputats i abans havia estat a l’Ajuntament. Això pesa molt al meu currículum, cosa que em satisfà. Però també hi ha altres aspectes que recull Muñoz a l’informe, com la meva tasca com a docent (tant a l’àmbi t primari com universitari), les meves col·laboracions a mitjans de comunicació, el doctorat, comunicacions en format llibre on intento explicar la política de CiU, que era assegurar la governabilitat a Espanya, no com ara, que alguns li donen l’esquena, o la publicació d’articles doctrinals que es troben a la biblioteca del Congrés dels Estats Units.

També hi ha la faceta ciutadana.

Sí. Al costat de les meves cròniques esportives, hi ha una faceta meva que no és prou coneguda, que és que vaig participar molts anys al JIC (Joventut Independent Catòlica). Érem els nens, teníem dotze anys. I jo editava una revista que tenia un centenar d’exemplars, i sortia ple de tinta negra. Allà vaig aprendre molt de periodisme.

Finalment, què significa per a vostè aquest reconeixement?

Al costat del meu gran reconixement cap a tota la gent que em va votar durant set eleccions i em van convertir en diputat a les Corts, és el més gran reconeixement que puc tenir des del punt de vista emocional i personal. El més gran honor que se’m podia fer és ser fill predilcte de la meva ciutat. Tinc altres reconeixements hispanoamericans, europeus, espanyols... però a triar, jo trio el de fill predilecte de Sant Feliu de Guíxols.

Subscriu-te per seguir llegint