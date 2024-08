Una entitat de la Bisbal d'Empordà crea el primer programa de televisió fet íntegrament per persones amb discapacitat

L'entitat del tercer sector de la Bisbal d'Empordà El Trampolí ha creat el primer programa de televisió fet íntegrament per persones amb discapacitat. Es tracta d'una iniciativa pionera i que ha tingut una "molt bona acollida" entre els usuaris. El programa consta d'entrevistes que els usuaris fan a persones amb certa popularitat i que es graven en dia de mercat al bar que l'entitat gestiona i que es troba al centre del municipi. Els usuaris del Trampolí han fet un curs on se'ls hi ha explicat el funcionament de les càmeres, el llenguatge televisiu o les tasques de postproducció entre d'altres conceptes. Des de l'entitat destaquen el caràcter "inclusiu" de la iniciativa i no descarten ampliar-la amb nous formats.

Des de fa anys, l'entitat bisbalenca del tercer sector El Trampolí es dedica a la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual. Entre els molts projectes que tenen hi ha la gestió d'un bar cèntric del poble que serveix també com a plató televisiu els divendres. Aprofitant que hi ha mercat, des de fa unes setmanes, els responsables de l'entitat han començat a posar en marxa el programa 'A prop de tu', un espai d'entrevistes fet exclusivament per usuaris del Trampolí. "Tant davant de la càmera, com darrera, els que s'ocupen de fer tota la feina són els nois i noies que tenim a l'entitat", explica la directora del Trampolí, Maite Cobos.

I és que amb El Trampolí Televisió es posa en marxa "un projecte únic i ambiciós". Es tracta del primer canal fet de manera íntegra per persones amb discapacitat intel·lectual. "Ells fan la producció, la postproducció, edició i tots els processos necessaris", explica Enric Violant, productor televisiu i que és qui imparteix formació als usuaris.

A partir d'aquí, els nois i noies es troben, preparen les entrevistes que fan a la terrassa exterior del bar Muntanya els dies de mercat. "Ens agrada molt, perquè ens ve a veure gent que ens expliquen coses interessants", assenyala l'Anna Rosselló, usuària de fa anys del Trampolí.

En Martí és un dels càmeres. Explica que ell prefereix estar al darrera perquè sortir en pantalla no el convenç. Diu que la iniciativa de fer un canal de televisió és "l'activitat que més li agrada" del Trampolí i espera que duri molt de temps. La realitat, explica Cobos, és que el canal de televisió és una despesa que cobreixen amb les aportacions i els negocis que gestionen com el bar.

De fet, la directora remarca que "la gran qualitat" d'haver engegat El Trampolí Televisió és "la capacitat d'inclusió que té" pels usuaris. "És una forma de compartir que tenen i la realitat és que no fan un producte menor. Són programes de qualitat amb un treball important al darrera", remarca Violant.

"Més suport"

Des de la direcció d'El Trampolí reconeixen "la vital tasca dels voluntaris" per permetre que l'entitat tiri endavant. Des de fa més de dues dècades que es va posar en marxa, el Trampolí ha engegat diversos projectes per poder-se finançar, com venda de material que ells mateixos fabriquen o, un dels darrers, la gestió d'un popular bar al centre del municipi.

Amb tot, Brava demana "més suport" per part de les institucions i que "no s'oblidin" del col·lectiu i les entitats que s'ocupen de tenir-ne cura. "Amb voluntaris no es pot fer tot, necessitem molts més recursos i no volem ser els oblidats", remarca.