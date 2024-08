Atropellen un home a Begur i acaba a l'UCI del Trueta

Un home es troba la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta de Girona arran d'un atropellament a Begur.

L'accident de trànsit es va produir pels volts d'un quart de set del vespre al nucli d'Esclanyà, en un punt on la carretera GIP-6531 és urbana. Aquesta via uneix Palafrugell amb Begur i el sinistre viari, va tenir lloc per pocs metres a l'últim municipi.

L'home quan travessava aquesta via en un punt pròxim a un pas de vianants i per causes que es desconeixen i la policia investiga, el cotxe el va envestir.

A la zona s'hi van desplaçar el SEM, els Bombers, la Policia Local de Begur i també la de Palafrugell, que va oferir tasques de suport als municipals del poble veí.

El SEM va activar l'helicòpter medicalitzat i una ambulància i els Bombers van col·laborar amb els sanitaris en la primera atenció.

Finalment, el mitjà aeri del SEM va evacuar el ferit crític fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on es manté ingressat. Aquí va ingressar a l'UCI on es troba estable amb pronòstic reservat, indiquen des del centre sanitari.

