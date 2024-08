Un home de 67 anys mor ofegat a la platja del Port Bo de Palafrugell

Un home de 67 anys i nacionalitat espanyola ha mort ofegat aquest dimecres a la tarda a la platja de Port Bo a Palafrugell. El telèfon d’emergències 112 ha rebut l’avís a les 16.49 hores per aquest incident, que s’ha produït quan la platja es trobava amb vigilància i bandera verda. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat una unitat i els Bombers de la Generalitat, dues. Se li han practicat maniobres de reanimació però no ha sigut possible salvar-li la vida. Es tracta de la quinzena víctima mortal a les platges catalanes des que va començar la campanya de platges el 15 de juny.