La Bisbal d'Empordà vol millorar la seguretat al tram urbà de la C-66

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha demanat al Departament de Territori mesures per millorar la seguretat viària del tram urbà de la C-66 en el seu pas per la zona comercial de l'Aigüeta, a l'entrada del municipi. En una carta adreçada al director dels serveis territorial, el segon tinent d'alcalde i regidor de Via Pública, Xavier Dilmé, detalla que s'hi ha produït diversos accidents, un d'ells greu amb un motorista i una vianant. "Aquest tram final del carrer esdevé una recta sense senyalització semafòrica en què els vehicles, tot i la limitació a 30, van ràpid i, a més, amb passos de vianants molt espaiats entre ells", remarca a la missiva.

Entre els mesures que demanen hi ha construcció de passos de vianants elevats perquè actuïn com a reductors de velocitat. "La idea proposada pels nostres tècnics seria crear 2 o 3 passos de vianants nous en aquest tram del carrer i que aquests passos fossin elevats com els que tenim a l'Avinguda Josep Irla", explica Dilmé.

En aquest sentit, Dilmé diu que l'Ajuntament es compromet a assumir el costos de les actuacions així com l'adequació de les voreres a les normes d'accessibilitat vigents.

Des del consistori recorden que es tracta d'una zona comercial amb un important "moviment de vehicles i de persones" i que els veïns també reclamen que s'hi actuï.