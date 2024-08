Un de cada cinc pacients atesos a l'hospital de Palamós són de fora de la comarca

El pla d’accessibilitat impulsat l’any passat per part del Departament de Salut amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera va fer efecte en la majoria de centres sanitaris de Catalunya, millora que també es va veure reflectida als hospitals comarcals i concertats com el de Palamós, que pertany als Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). Així s’extreu de la memòria de l’activitat assistencial del 2023, que plasma un augment de consultes externes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques per reduir la llista d’espera que s’arrossegava des de la pandèmia.

Respecte a l’atenció hospitalària, hi va haver 11.341 altes, un 7% més que l’any anterior. Destaca que l’estada mitjana a l’hospital es va situar en 5,4 dies (-6% en comparació a l’any 2022). Seguidament, hi va haver 64.111 atencions a urgències, un 1% més que l’any anterior. El més destacat d’aquesta dada és l’elevat nombre de pacients atesos provinents de fora del Baix Empordà, tenint en compte que l’hospital de Palamós és el centre de referència de la comarca. Cal tenir present que la comarca té una població de 140.474 persones; però de mitjana anual compta amb una població estacional de 46.380 persones. Durant els mesos d’estiu, s’enfila fins a més de 120.000 persones.

Seguint amb l’activitat, l’any passat es van fer 6.868 intervencions quirúrgiques, un 9% més que el 2022. Respecte a les consultes externes, van augmentar un 10% i les estades a l’hospital de dia quirúrgic van créixer un 13%.

Si tenim en compte les proves, la xifra més destacada va ser l’augment de TAC’s en un 16% i el nombre de biòpsies, ja que se’n van fer un 9% més.

Menys visites als CAPs

Respecte a l’atenció primària, es van fer menys visites que el 2022. En total en van ser 713.608, un 8% menys que l’any anterior. Els centres que van patir una davallada més pronunciada de visites van ser els de l’àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí (-13%) i Palamós (-11%).