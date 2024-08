Mor Joaquim Pla, expresident del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols

El cinquè president del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, Joaquim Pla Bartrina, va morir el passat dilluns 21 d’agots a l’edat de 93 anys.

«El 21 d’agost va traspassar el 5è president del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, l’estimat Sr. Joaquim Pla Bartrina. La Junta Directiva i Empleats del club envien les més sinceres condolences a la família i amics. Descansi en pau», van comunicar ahir des de l’entitat guixolenca.

Pla va ser un expert navegant i un dels fundadors i expresident de l’Associació Gironina d’Amics de la Mar (AGAM). Constituïda l’any 1981 amb la finalitat de «fomentar la vertadera afició a la mar i elevar el nivell cultural-mariner dels autèntics aficionats de les contrades gironines», l’AGAM ha desenvolupat des de llavors una intensa activitat que s’ha traduït en conferències, viatges, sortides a navegar, cursos, trobades marineres, actes socials, publicacions de llibres, l’edició del butlletí anual Exocetus Volitans i un llarg etcètera.

Fa una dècada, en un reportatge publicat al Dominical del Diari de Girona, Pla explicava la seva experiència en la navegació a bord d’embarcacions aparellades amb vela llatina, un sistema característic durant segles al litoral de Catalunya, però que va ser abandonat al voltant de la dècada de 1920 per la irrupció dels vaixells de motor.

«La navegació amb vela llatina és molt rudimentària; resulta molt eficient, però és molt delicada de manejar», detallava Pla. De la mateixa manera, apuntava que «a la nostra costera, ja en aquell temps, d’embarcacions tradicionals de certa entitat ja no en quedava cap. Les poques que hi havia abans s’havien desballestat per netejar les platges i els ports i oferir-los als turistes. Només quedava un reduït nombre de petites embarcacions a Cadaqués que un grup de bons aficionats havien recuperat, aparellat amb vela llatina i fet navegar». Malgrat això, també va lamentar, «d’aquelles embarcacions cadaquesenques, gairebé totes eren embarcacions de passeig dels estiuejants, amb escàs valor patrimonial».