Identifiquen l'home ofegat a cala Montgó: era un suís de 83 anys que vivia a la zona

Un banyista va aparèixer ofegat el dia 10 d'agost a la Cala Montgó de Torroella de Montgrí.

L'home que aparentava ser d'edat avançada es trobava inconscient a l'aigua, uns testimonis el van rescatar del mar, però els sanitaris ja no el van poder salvar.

Aquesta víctima, però no duia cap documentació al cim i la policia judicial de la Guàrdia Civil va començar a indagar per trobar pistes de qui era i d'on procedia. D'entrada no van trobar cap denúncia per desaparició ni ningú també el va trobar a faltar.

Al cap pocs dies dels fets, veïns de la zona van avisar els Mossos d'Esquadra i la Policia Local que un veí seu feia dies que no donava senyals de vida i en cap moment el relacionaven amb l'ofegat del dia 10 a Montgó. La policia va entrar a dins de la casa on vivia aquest home i van trobar-hi documentació. Una informació que un agent que havia estat el dia de l'ofegament a la zona, van relacionar amb el possible ofegat.

Aquests van entregar la documentació a la Guàrdia Civil que va començar a fer gestions, van veure que s'hi assemblava i que podia ser ell. També es va practicar l'autòpsia al cadàver i a més, els veïns van participar en una roda de reconeixement. Amb tot, però no ha estat fins aquest divendres, que s'ha pogut fer el reconeixement oficial de la víctima.

La mateixa filla del difunt ho ha confirmat i la Guàrdia Civil ho ha tramès al jutjat i aquest ha donat per confirmada la identitat de l'ofegat, indiquen fonts policials.

Es tracta d'un home de 83 anys que feia anys que s'havia instal·lat a la zona de la Cala Montgó i vivia en una casa. Es tracta d'un ciutadà suís i la seva filla ha viatjat des del país helvètic per confirmar la identitat. Es dona el cas, que aquesta dona ha entregat una arma curta a la Guàrdia Civil que era del seu pare i que hi havia a la cas del difunt. Era una arma de quan havia estat a l'exèrcit, i l'ha donat al cos de seguretat perquè la destrueixi.

Amb aquesta identificació, la Guàrdia Civil dona per tancada l'operació i per identificats tots els banyistes ofegats de l'estiu a la Costa Brava. Un estiu que està essent negre, amb vuit dels 15 ofegats de tot Catalunya.

