Més del 25% dels conductors controlats per la Policia de Palafrugell anaven beguts

La Policia Local de Palafrugell ha dissenyat el dispositiu “gaudeix l’estiu amb seny” i entre altres, ha detectat més d'un quart dels vehicles controlats, els seus conductors han donat positiu en alcohol. El cos policial ha utilitzat un dron que ha detectat com alguns vehicles volien esquivar els controls.

Aquest dispositiu té com a objectiu d’incidir i millorar els àmbits, d’ordre públic, civisme i seguretat del trànsit. Amb relació al trànsit, la Policia ha intensificat la vigilància i control durant aquest mes d’agost, ja que ha detectat un increment important en el consum d’alcohol i drogues en la conducció.

En els diferents controls, han filtrat i controlat un total de 321 vehicles. D’aquests, més d’un 25% concretament, 58 conductors han donat positiu en el control d’alcoholèmia, cinc positius en la prova de detecció de drogues i tres persones que s’han negat a realitzar les proves obligatòries. En vuit d'aquestes persones, els han acabat instruint diligències penals per un delicte contra la seguretat del trànsit.

Durant els controls a més, la unitat de Dron ha detectat diversos vehicles realitzant maniobres evasives per evitar el control. Per exemple, dos vehicles van ser sorpresos intentant fer un canvi de conductor, un altre vehicle va realitzar un canvi de sentit incorporant-se en direcció prohibida i creuant la mitjana per un pas de vianants, i tres més van ser detectats mentre intentaven fugir per un camí rural proper. Tots van ser identificats i denunciats, informa el cos policial.

Set accidents amb conductors beguts

D’altra banda, el cos policial ha intervingut en set accidents de trànsit, on el consum d’alcohol ha estat un factor determinant al volant. La majoria dels accidents i proves positives s’han detectat en controls realitzats coincidint amb el tancament de l’oci nocturn i on la majoria de conductors eren joves.

Per part de l’Ajuntament i la Policia Local fan" una crida a la responsabilitat" i recorden que "el consum d’alcohol i drogues és un factor de risc que agreuja notablement a la conducció". S’insta especialment a la població més jove que la figura del conductor que no pren begudes alcohòliques ni drogues durant aquella nit, formi part de la pràctica habitual del lleure nocturn dels grups de persones que surten a divertir-se durant aquests dies de vacances, destaca el consistori en un comunicat.