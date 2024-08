Sant Feliu de Guíxols compra per 916.000 euros tres finques on preveu construir 70 habitatges de lloguer públic

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha comprat tres finques urbanes de l'antiga fàbrica surera Trachsler, on preveu construir 70 habitatges de lloguer públic amb zones verdes. Aquests terrenys, ubicats a la carretera de Girona, un, i els altres dos a la cruïlla entre el carrer d'Huguet i el d'Antoni Ferrer, sumen en total 3.255 metres quadrats amb un màxim de 5.403 metres quadrats de sostre edificable. L'adquisició ha suposat per les arques municipals una inversió de 916.000 euros. Ara, la intenció és poder edificar-les amb subvencions públiques i a través d'un acord amb una empresa concessionària. "No solucionarem el problema d'habitatge, però l'Ajuntament podrà començar polítiques actives d'habitatge", ha dit l'alcalde, Carles Motas.

Després d'anys de perseguir aquesta actuació, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha aconseguit recentment adquirir tres parcel·les de l'antiga fàbrica surera Trachsler, ubicades a banda i banda de la carretera de Girona, a l'altura del carrer d'Antoni Ferrer. L'interès municipal és construir-hi prop de 70 habitatges públics en règim de lloguer (a preu més reduït que el que ofereixi el mercat lliure) i amb la premissa que mai puguin vendre's.

En concert, es preveu construir un bloc de planta baixa més dos pisos a la parcel·la amb més capacitat per urbanitzar (la ubicada al carrer de Girona), un altre bloc també de planta baixa amb dos pisos d'alçada, al terreny més gros de la cruïlla entre el carrer d'Huguet i el d'Antoni Ferrer i, finalment, tres casetes de planta baixa i un pis al terreny annex a aquest últim. Tots els espais inclouen una zona verda.

"Volem ser realistes i amb això no solucionarem del tot el problema d'habitatge que té Sant Feliu, però per primera vegada l'Ajuntament podrà fer polítiques actives d'habitatge", ha explicat satisfet l'alcalde, Carles Motas. I ha afegit: "El problema d'habitatge el tenim tots els municipis i hem de ser capaços de fer que la gent jove es pugui emancipar i la gent gran es pugui quedar".

Col·laboració publicoprivada

Un cop feta l'adquisició, l'Ajuntament es planteja ara buscar subvencions de la Generalitat i, després de redactar el projecte, licitar-lo perquè el pugui executar una empresa externa. De fet, han anunciat que al setembre es reuniran amb l'Agència Catalana de l'Habitatge per començar a treballar en aquesta línia.

"Calculem que fer la promoció suposarà una inversió superior als sis milions d'euros", ha detallat l'alcalde, que ha deixat clar que és una suma que l'Ajuntament no pot assolir i que, per això, es plantegen la col·laboració publicoprivada. "L'Ajuntament hi posa el terreny i el nostre objectiu és que, amb l'ajuda de la Generalitat, puguem licitar el projecte de construcció a una empresa amb un conveni de gestió durant uns anys", ha afegit.

Des de l'Ajuntament han volgut deixar clar que el consistori fixarà el projecte urbanístic de l'espai i també el preu del lloguer dels habitatges. I també ha avançat que la previsió és poder fer aquests primers passos al llarg de l'any que ve, per tenir els habitatges construïts en un termini "d'uns tres o quatre anys". Això dependrà de quan s'atorgui finalment la llicència, perquè l'Ajuntament calcula que, un cop es faci, passaran 36 mesos fins a poder començar a llogar els pisos.

Aparcament provisional

De moment, Sant Feliu de Guíxols preveu fer un aparcament provisional al terreny del carrer de Girona fins a fer la construcció d'habitatge. Aquest mateix divendres, l'Ajuntament ha sol·licitat a Endesa fer un estudi per avaluar el cost de soterrament de les línies elèctriques, que ara passen pel solar per poder fer després tots els passos d'urbanització.

La previsió és que el pàrquing entri en funcionament l'any que ve i ofereixi una seixantena de places noves durant uns tres o quatre anys, abans no es liciti la construcció de l'edifici que acollirà una quarantena d'habitatges públics.

A qui es dirigeix

La previsió de l'Ajuntament és destinar aquests habitatges, principalment, a tres col·lectius: persones joves que es vulguin emancipar i no puguin accedir als preus que hi ha avui en dia al mercat immobiliari, persones grans o pensionistes amb recursos limitats i que tinguin problemes per accedir a habitatges de lloguer i a persones amb prou autonomia per viure pels seus propis mitjans, però que necessiten un monitoratge periòdic. Tanmateix, també hi haurà opció de llogar pisos a famílies amb rendes baixes o a altres col·lectius.