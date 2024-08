Castell d'Aro acull el 23è Mercat Medieval amb nous espectacles i demostracions d'oficis

Castell d’Aro celebra aquest cap de setmana 24 i 25 d’agost (11-14 i 18-22 h) el 23è Mercat Medieval en el seu nucli històric, un espai declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, amb entrada lliure i gratuïta. Hi ha, com és habitual, demostracions d’oficis, espectacles, fira de productes d’artesania i d’alimentació i espais de restauració. Amb aquesta nova edició de l’esdeveniment, la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró vol mantenir l’èxit de les anteriors, amb una assistència d’entre 15.000 i 20.000 visitants als carrers més antics de la vila, entre els encants de l’Edat Mitjana.

Durant tot el cap de setmana els productes gastronòmics delecten el paladar de tots els visitants, que poden trobar-hi múltiples varietats i elaboracions. També es poden adquirir alguns dels productes artesanals que s’hi mostren i gaudir de diversos espais de restauració en un entorn ambientat amb escuts heràldics, estendards, banderoles i altres elements simbòlics. També s’hi poden veure les demostracions d’oficis de la il·lustradora Anna Ribot, la fusteria de Marcos Pizarro El Druida i de cereres i elements d’apicultura d'El Món Bee a la Plaça de Santa Maria; i de ceràmica i feltre de llana amb Terrafoc Artesans a la Plaça de la Constitució.

El Mercat Medieval de Castell d'Aro. / DdG

Les principals activitats proposades són: campament medieval amb Alma Cumbrae i Quiràlia a la Plaça Poeta Sitjar, on també hi haurà un nou espai d’activitats familiars amb Sordibus; exposició d’armes i armadures de l’Edat Mitjana i d’armes de setge a l’Antic Casino a càrrec d’Alma Cubrae; consulta de tarot amb Pilar Cabrera al carrer Església; taller de circ per a totes les edats a la Plaça Lluís Companys a càrrec de Los Herrerita. També s’han programat un parell de tallers infantils: espelmes de cera d’abella amb El Món Bee a la Plaça Poeta Sitjar; i de siluetes medievals amb Tot Medieval al carrer Hospital.

En relació amb els espectacles de matí i tarda hi haurà, tant dissabte com diumenge, la música i els malabars itinerants de la proposta La Cirquestra d’Improvisto’s Krusty Show. També es podrà veure la dansa del ventre de la Caravana de les Arts i gaudir de la música medieval del Berros de la Cort, tant a diversos espais fixos del nucli antic, com en format itinerant; del teatre El Carro d’Atra Mors de Sordibus; i com a novetat, l’espectacle de foc La dansa de Freya de Gisela de Foc.

Una de les activitats per a nens al Mercat Medieval de Castell d'Aro. / DdG

Amb aquesta nova edició del Mercat Medieval, es vol oferir al públic a les darreries d’agost una proposta lúdica que complementa els altres atractius del municipi: comerç i oci, platges i espais naturals o gastronomia i nit. L’entorn escollit, el nucli històric de Castell d’Aro, esdevé l’escenari ideal, ja que que és un espai declarat Bé Nacional d’Interès Cultural gràcies al conjunt històric i medieval que formen els seus carrers, l’església, i sobretot el Castell de Benedormiens, baluard de la Vall d’Aro, documentat des de l’any 1041, i del que se’n conserva la part més antiga, del segle XII.