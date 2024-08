Desocupen 44 persones de dos edificis de Palafrugell

La Policia Local de Palafrugell va realitzar un operatiu contra l’ocupació conflictiva d’un bloc de pisos en desús i en una antiga fàbrica ocupada per diverses persones, al municipi.

Durant l’operatiu, que va mobilitzar de manera conjunta a la Policia Local de Palafrugell, el cos de Mossos d’Esquadra i agents de la Policia Nacional de Sant Feliu de Guíxols, es van identificar un total de 44 persones, i es va detenir un home per incompliment de la llei d’estrangeria. Les actuacions policials a la zona no es donen per tancades, ja que hi haurà un seguiment continu per part de cos policial del municipi

D’aquesta manera es dona resposta a les necessitats veïnals. D’altra banda, juntament amb les empreses de subministraments s’han assegurat les escomeses per evitar riscos per a les persones i possibles danys materials.