Bolca un cotxe i arrenca una tanca a Torroella

Accident de trànsit a Torroella de Montgrí.

El succés s'ha produït cap a les deu del matí a tocar la rotonda de la C-31, a davant d'un hotel i a l'inici de la carretera de l'Estartit.

Un cotxe estava aparcat a tocar d'una tanca que protegeix els vianants, l'ha arrasat i ha acabat bolcant de forma lateral.

Arran dels fets, s'han activat la Policia Local de Torroella de Montgrí, el SEM i els Bombers.

Pel que fa a les causes de l'accident, el conductor ha volgut sortir d'on estava aparcat i per causes que es desconeixen, en comptes d'anar marxa enrere ha fet marxa endavant i ha causat les destrosses i el bolcat, segons fonts municipals.

Malgrat l'ensurt, no s'han hagut de lamentar ferits, el conductor ha resultat il·lès. A la zona, la Policia Local ha regulat el trànsit i el vehicle ja ha estat retirat.