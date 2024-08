Una barca de pesca captura una mina de la Segona Guerra Mundial a la costa de Palamós

Una barca de pesca va capturar aquest dimarts una mina de la Segona Guerra Mundial quan fondejava a unes 14 milles de Palamós.

La tripulació va arrossegar-la entre les xarxes i van trobar-se amb la sorpresa: un artefacte molt deteriorat que no sabien ben bé què era.

El patró de l'embarcació d'arrossegament anomenada Nova Gasela assegura que no el van identificar d'entrada, però quan el van tenir a bord van veure que podia ser un explosiu, com informa Ràdio Palamós.

Per aquest motiu, van retornar cap a port amb precaució i van amarrar a la zona del port comercial per evitar mals majors i no està a prop d'altres embarcacions, tal com va relatar el patró de la Nova Gasela, Conrad Massaguer a l'emissora local.

Arran de la troballa, des de l'embarcació van alertar la Guàrdia Civil perquè es fes càrrec de l'artefacte. Els agents del Grup d'Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius i de naturalesa NRBQ (GEDEX) amb seu a Barcelona es van desplaçar al vespre fins a Palamós.

Aquests especialistes en explosius van confirmar, que es tractava de les restes d'una mina, una estructura semiesfèrica compatible amb una mina de fabricació alemanya de la Segona Guerra Mundial, indica l'emissora.

Aquests artefactes no és el primer cop que es troben a la Costa Brava i de fet, la Guàrdia Civil n'ha desactivat en punts del litoral més d'una vegada. Sovint són localitzades per submarinistes però també per embarcacions, com aquest cop.

En el cas de Palamós, els agents van fer-se càrrec d'aquesta mina - que arribava a carregar entre 100 i 200 quilos d'explosius- per posteriorment, destruir-lo a la base militar de Sant Climent Sescebes, tal com marquen els protocols en aquests casos.