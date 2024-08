Peraire reclama al Govern abordar la problemàtica dels abocadors de Solius i Vacamorta

El director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, ha destacat que el nou Govern haurà de seguir la línia de l'anterior en relació als abocadors de Solius i Vacamorta. En aquest sentit, Peraire ha deixat clar que el nou executiu "no pot mirar cap a un altre costat" i recorda que les resolucions judicials són d'obligat compliment. "Qualsevol direcció política que hi hagi haurà de seguir complint sentències judicials. Hi hem treballat intensament i Solius i Vacamorta no seran una excepció i els temes seguiran de ben segur en aquesta línia", ha assenyalat el director de l'ARC. Peraire també ha reivindicat la feina que s'ha fet els darrers anys i la coordinació amb les entitats amb les comissions de seguiment.