Rescaten cinc escaladors a Torroella de Montgrí

Els Bombers han rescatat cinc escaladors a Torroella de Montgrí. Les fonts oficials expliquen que els excursionistes no van poder arribar al final de la via Intrèpida Sirena, a la zona de Punta Milà, i se'ls hi va fer fosc.

El rescat de Torroella de Montgrí / Bombers de la Generalitat

Els Bombers van rebre l'avís ahir a les 21:21 hores. A l'arribada dels efectius es van trobar que un dels escaladors va poder sortir per dalt de la via, un altre es trobava al mig de l'últim llarg i els altres tres estaven més avall, a uns 60 m per sobre de l'aigua, asseguts a un sortint de roca a la segona reunió. Per aquest motiu, els Bombers van activar els Grups de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) d'Olot i Cerdanyola, i quatre dotacions de suport. Tanmateix, van muntar una línia de vida per assegurar el personal intervinent que feia les maniobres a prop del penya-segat, i van fer una instal·lació d'un bípede de rescat amb cordes per poder fer l'extracció dels escaladors.

El rescat a Torroella de Montgrí / Bombers de la Generalitat

Finalment, els van evacuar de la paret, d'un en un, i acompanyats en tot moment per un GRAE. "Els cinc escaladors han sortit cansats, però il·lesos i els portem fins a Cala Montgó", conclouen des de Bombers.