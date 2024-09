Un lladre «mimosa» estira una cadena, roba un Rolex i l’arresten a Platja d’Aro

L’estiu és una oportunitat per a molts delinqüents reincidents que es desplacen sobretot a la Costa Brava. N’hi ha que es dediquen a furts o robatoris més o menys especialitzats. Un d’aquests casos és el de les lladres que actuen amb el mètode conegut amb el nom de la mimosa o de l’abraçada del teletubie. Les autores del fets solen ser dones que el què fan és apropar-se a la víctima i aprofiten per ser afectuoses per exemple abraçant o tocant-li les mans a la víctima.

Amb aquests moviments aconsegueixen distreure la víctima i llavors arriba el moment del furt. Sovint aquests lladres que formen part ja de grups roben joies o altres objectes de valor, com ara rellotges però també el moneder. Després fugen ràpidament amb algú que els espera en un vehicle.

Això és el que va ocórrer a principis de mes a Platja d’Aro i a Calella de Palafrugell. El cas que ho va destapar tot és el del primer municipi costaner. Aquí, un home que es trobava passejant per Platja d’Aro el dia 5 d’agost va patir un robatori d’una lladre «mimosa». Li va estirar la cadena d’or que duia al coll després d’acostar-se-li i abraçar-lo. La mala sort per la lladre va ser que una altra persona que estava amb ell ho va veure tot i no va dubtar a perseguir-la. Va recuperar la cadena i la lladre, s’en va anar ràpidament amb un cotxe que ja l’esperava per marxar si obtenia el botí. En aquest cas no va ser així però la víctima no va dubtar a informar la Policia Local de Castell-Platja d’Aro sobre els fets ocorreguts.

A partir d’aquí, els investigadors van començar a intentar indagar sobre el cotxe que havia fugit i els seus ocupants. Gràcies a les imatges de les càmeres d’un hotel proper a la zona dels fets, van poder veure que era un vehicle de color blau i això sumat, a les càmeres que té la Policia Local pel municipi, van poder obtenir-ne la seva matrícula i també van poder veure clarament qui havia a dins d’aquest: el conductor i la presumpta lladre.

Col·laboració policial

Amb la imatge i amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Bisbal d’Empordà van poder saber de qui es podia tractar i van relacionar-los amb un altre fet ocorregut el mateix matí a Calella de Palafrugell. En aquest cas, la dona va sostreure un rellotge d’alta gamma, de la marca Rolex, valorat en 10.000 euros a un turista.

Tot i que els cossos policials van muntar algun control per la zona, aquell dia no van poder enxampar el vehicle fugit de Platja d’Aro i de Calella de Palafrugell.

El cas és però que no va tardar massa a tornar el mateix cotxe a Platja d’Aro. Aquests no comptaven que la Policia Local ja els tenia fitxats i les seves càmeres. El dissabte 24 d’agost el van fer aturar davant la comissaria de la Policia de l’avinguda de S’Agaró. A dins del vehicle hi havia la presumpta delinqüent, el mateix home que l’havia ajudat a fugir, una criatura i una altra dona.

Els agents els van demanar que s’identifiquessin i la suposada lladre va intentar enganyar la policia. D’entrada els va donar un document fals i després, va fingir fer una videconferència amb la mare perquè li enviés documentació. Al final, els policies van veure que aquesta dona podria ser familiar de l’altra que anava al vehicle i buscant-la per les bases de dades van aconseguir trobar-la. Era una multireincident i que tenia a més, amb tres ordres pendents que la reclamaven- una d’un jutjat de Cartagena i dues d’un d’Oriuela-.

Tots els casos pels que la buscaven era per furts de rellotges. Es tracta d’una dona, com passa amb els grups de mimoses, amb alta mobilitat geogràfica.

En cerca i captura per Calella

La Policia Local la va detenir pel cas de Platja d’Aro i també, va deixar com a investigat a l’home que la transportava perquè la va ajudar a fugir. Després de la detenció, els agents locals van informar els Mossos d’Esquadra i aquest dijous, la víctima de Calella va reconèixer gràcies a les fotografies de la presumpta autora fetes a Platja d’Aro que també és qui li havia robat el Rolex. Per tot això, els Mossos d’Esquadra van posar un senyalament i ara la dona es troba en cerca i captura pels fets de Palafrugell.

