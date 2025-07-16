La tortuga que va pondre ous a Sant Feliu ha fet una nova a posta a València deu dies després
La tortuga que va pondre ous a Sant Feliu de Guíxols el 25 de juny va tornar a nidificar deu dies després en una platja de València. La Universitat de Barcelona (UB) investiga la genètica d'aquest exemplar de tortuga babaua (Caretta caretta) femella, que li han posat de nom Dàlmata.
Ha fet dues postes en menys de dues setmanes a les platges del Mediterrani peninsular.
Aquest episodi de nidificació és un fet excepcional que reforça la importància del seguiment científic i la implicació ciutadana en la conservació d'aquesta espècie amenaçada que fa llargues migracions en zones com el Mediterrani occidental.
La primera posta d'ous de la temporada va tenir lloc el 25 de juny en una platja de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), on Dálmata va dipositar 101 ous.
La segona posta, amb 129 ous, es va produir la nit del 8 de juliol a la platja del Puig (València).
Segons que indica la UB en un comunicat, en un context de protecció de la biodiversitat identificar diversos nius d'una mateixa femella durant una sola temporada permet avançar en l'estudi del procés de colonització de noves àrees de nidificació al Mediterrani occidental per part d'aquesta espècie.
Dàlmata forma part del seguiment científic de l'espècie de tortuga babaua que es desenvolupa mitjançant projectes interdisciplinaris com Life Turtlenest o InGeNi-Caretta, iniciatives en què participen diverses universitats i centres científics.
En concret, investiguen aquesta espècie de tortuga la Universitat de Barcelona, l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB (IRBio) i el Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental i Alimentària (BETA).
També duen a terme investigacions les universitats de Vic - Universitat Central de Catalunya, la de València, la Politècnica de València i l'Estació Biològica de Doñana -Sevilla- (EBD-CSIC), en col·laboració amb centres de recuperació de fauna marina i amb el suport actiu de la ciutadania.
La tortuga porta un emissor via satèl·lit
La tortuga dàlmata està equipada amb un emissor que permet seguir via satèl·lit els seus desplaçaments per identificar amb detall els hàbitats que freqüenta i facilitar la detecció, protecció i estudi dels seus nius i descendència.
En paral·lel, la UB realitza "anàlisis genètiques per conèixer l'origen i el parentesc de les femelles nidificants", i també es duen a terme altres investigacions sobre la seva alimentació i l'ús de l'hàbitat mitjançant tècniques com l'anàlisi d'isòtops estables.
Col·laboració ciutadana
La col·laboració ciutadana resulta decisiva per detectar de forma immediata els episodis de nidificació de tortugues al litoral, i davant la presència d'una tortuga femella, una cria o un rastre de desplaçament a la sorra, s'ha d'avisar el 112 i no interferir de cap manera.
És a dir, explica la UB, no s'ha de molestar l'animal, ni trepitjar-ne el rastre, i s'ha d'esperar l'arribada del personal especialitzat.
En el cas del segon niu de Dàlmata, l'equip coneixia la seva ubicació, propera a la costa, gràcies a l'emissor via satèl·lit, però va ser una trucada al 112 la que va avisar de la posta.
El projecte InGeNi-Caretta compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation de la UE.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- L'Ajuntament de Girona estudia enderrocar les naus abandonades de la carretera Barcelona de manera subsidiària
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- Drogues, baralles i paneroles: una discoteca de Blanes acaba sota lupa policial
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta