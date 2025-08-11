Festa Major de Platja d'Aro: aquí tens tota la programació

La programació compta amb una quarantena d'activitats a l'aire lliure, sobretot a l'entorn de la plaça del Mil·lenari

La Festa Major de Platja d'Aro, en una imatge d'arxiu.

La Festa Major de Platja d'Aro, en una imatge d'arxiu. / DdG

Redacció

Platja d'Aro

La Festa Major de Platja d'Aro, de 14 al 17 d'agost, ofereix una quarantena d'activitats a l'aire lliure -sobretot a l'entorn de la plaça del Mil·lenari-.

Per segon any consecutiu el cartell és una obra de la il·lustradora Marisa Martínez, donant continuïtat als personatges protagonistes del mateix.

El pregó d'enguany anirà a càrrec de l’Associació d’Empresaris de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró (AdEM)

DIJOUS 14 D'AGOST

Captura de síndries

9.30 h · Platja Gran · Sector Cavall Bernat

Escalfament previ amb zumba fresh

1r Torneig Beach Flag Football

10 h i 16.30 h · Platja Gran · Sector Cavall Bernat

Iniciació al Football Flag per a mainada i torneig

L’hora del conte · Una carretada de contes · La Guilla Teatre

18 h · Espai Masia Bas

Sessió de jazz fit

18.30 h · Passeig Marítim (Av. Reina Fabiola)

Cercavila popular · Bufant Fort Street Band, Banda El Caliu i Percus d’Aro

18.45 h · Sortida · Espai Masia Bas

Pregó de Festa Major

20 h · Plaça del Mil·lenari

Nit Jove

20.30 h · Plaça del Mil·lenari

Emma Sayer · Guanyadora del concurs “Tu de què vas 2024”

22 h · Plaça del Mil·lenari

Gala final “Tu de què vas!” Concurs d’habilitats artístiques + DJ Ruggy

·DIVENDRES 15 D'AGOST

Participa com a tripulant a la regata de vela

9 h · Port d’Aro

Torneig de futbol platja (fins al 17 d’agost)

Platja Gran · Sector Riuet

Infants i joves de 8 a 16 anys · Diverses categories · 250 euros per equip

Missa solemne i refrigeri popular

12 h · Església de Santa Maria

Vermutada a la fresca

12-15 h · Plaça del Mil·lenari

DJ Raul (música dels 80 i 90) i sorteig de premis

Sessions de zumba

19 h i 20 h · Passeig Marítim (Av. Reina Fabiola)

Taller de circ · Los Herrerita

19-21 h · Davant del Palau d’Esports i Congressos

Audició de sardanes · Cobla Rossinyolets

19.30 h · Plaça Major

Cantada d’havaneres i cremat · Son de l’Havana

21.30 h · Plaça del Mil·lenari

Concerts de nit · Toni Cayena · Sra. Tomasa

23.15 h · Plaça del Mil·lenari

DISSABTE 16 D'AGOST

Caminada per a la gent gran i per a la mainada · Cursa la Milla

Passeig Marítim (Passeig Ridaura)

Promovem esport, salut i moviment (inscripció solidària: 5 euros)

A benefici de la Fundació Pasqual Maragall contra l’Alzheimer 

4t Trotabars i batucada amb Trastok’ts Band

17 h · Plaça del Mil·lenari (punt de trobada)

Venda anticipada (12 euros): entradas.codetickets.com

Itinerari: Jarana, Giovanna, Europa, El Golfo Food and Drinks, Craft Room, Cactus, Bar Bona i barraques Plaça del Mil·lenari

Concert infantil · Els Atrapasomnis

18.30 h · Plaça del Mil·lenari

Sessions de ciclo outdoor

18.30, 19.30 i 20.30 h · Passeig Marítim (Av. Reina Fabiola)

Concert de guitarra · David Leiva & Carme Canet

21 h · Església de Santa Maria

Lliurament de premis del concurs del Trotabars

21.30 h · Plaça del Mil·lenari

Concerts de nit · Smoking Stones · Pelukass · DJ Surda

22.30 h · Plaça del Mil·lenari

DIUMENGE 17 D'AGOST

Torneig de vòlei platja · Voleijam

9-20 h · Platja Gran · Sector Riuet

10è Torneig d’escacs

10 h · Plaça Major

El Petit Mercat de la Festa Major

18-21 h · Passeig Marítim (Carrer Miramar)

Taller infantil de pintura amb cavallet

18.30 · Passeig Marítim (Carrer Miramar)

Concert · La Principal de la Bisbal

20 h · Plaça del Mil·lenari

Botifarrada popular

21 h · Plaça del Mil·lenari

Monòleg · Una estona amb Joan Pera

21.30 h · Plaça del Mil·lenari

Raval · Correfoc estàtic · Diables de Tordera

22.30-23 h · Davant del Palau d’Esports i Congressos

Ball · La Principal de la Bisbal

23 h · Plaça del Mil·lenari

BARRAQUES ENTITATS LOCAL

14-17 agost · Pl. Mil·lenari 

Associació de Veïns i Veïnes Ridaura · Associació Coral Gospel d’Aro · Club Esportiu Ducs Football · Club d’Aro Boxing · Escola d’Escacs Costa Brava · Trotats Associació

PUNT LILA · PUNT SEGUR

14, 15 i 16 agost · 22-03 h · Pl. Mil·lenari

