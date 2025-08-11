Festa Major de Platja d'Aro: aquí tens tota la programació
La programació compta amb una quarantena d'activitats a l'aire lliure, sobretot a l'entorn de la plaça del Mil·lenari
La Festa Major de Platja d'Aro, de 14 al 17 d'agost, ofereix una quarantena d'activitats a l'aire lliure -sobretot a l'entorn de la plaça del Mil·lenari-.
Per segon any consecutiu el cartell és una obra de la il·lustradora Marisa Martínez, donant continuïtat als personatges protagonistes del mateix.
El pregó d'enguany anirà a càrrec de l’Associació d’Empresaris de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró (AdEM)
DIJOUS 14 D'AGOST
Captura de síndries
9.30 h · Platja Gran · Sector Cavall Bernat
Escalfament previ amb zumba fresh
1r Torneig Beach Flag Football
10 h i 16.30 h · Platja Gran · Sector Cavall Bernat
Iniciació al Football Flag per a mainada i torneig
L’hora del conte · Una carretada de contes · La Guilla Teatre
18 h · Espai Masia Bas
Sessió de jazz fit
18.30 h · Passeig Marítim (Av. Reina Fabiola)
Cercavila popular · Bufant Fort Street Band, Banda El Caliu i Percus d’Aro
18.45 h · Sortida · Espai Masia Bas
Pregó de Festa Major
20 h · Plaça del Mil·lenari
Nit Jove
20.30 h · Plaça del Mil·lenari
Emma Sayer · Guanyadora del concurs “Tu de què vas 2024”
22 h · Plaça del Mil·lenari
Gala final “Tu de què vas!” Concurs d’habilitats artístiques + DJ Ruggy
·DIVENDRES 15 D'AGOST
Participa com a tripulant a la regata de vela
9 h · Port d’Aro
Torneig de futbol platja (fins al 17 d’agost)
Platja Gran · Sector Riuet
Infants i joves de 8 a 16 anys · Diverses categories · 250 euros per equip
Missa solemne i refrigeri popular
12 h · Església de Santa Maria
Vermutada a la fresca
12-15 h · Plaça del Mil·lenari
DJ Raul (música dels 80 i 90) i sorteig de premis
Sessions de zumba
19 h i 20 h · Passeig Marítim (Av. Reina Fabiola)
Taller de circ · Los Herrerita
19-21 h · Davant del Palau d’Esports i Congressos
Audició de sardanes · Cobla Rossinyolets
19.30 h · Plaça Major
Cantada d’havaneres i cremat · Son de l’Havana
21.30 h · Plaça del Mil·lenari
Concerts de nit · Toni Cayena · Sra. Tomasa
23.15 h · Plaça del Mil·lenari
DISSABTE 16 D'AGOST
Caminada per a la gent gran i per a la mainada · Cursa la Milla
Passeig Marítim (Passeig Ridaura)
Promovem esport, salut i moviment (inscripció solidària: 5 euros)
A benefici de la Fundació Pasqual Maragall contra l’Alzheimer
4t Trotabars i batucada amb Trastok’ts Band
17 h · Plaça del Mil·lenari (punt de trobada)
Venda anticipada (12 euros): entradas.codetickets.com
Itinerari: Jarana, Giovanna, Europa, El Golfo Food and Drinks, Craft Room, Cactus, Bar Bona i barraques Plaça del Mil·lenari
Concert infantil · Els Atrapasomnis
18.30 h · Plaça del Mil·lenari
Sessions de ciclo outdoor
18.30, 19.30 i 20.30 h · Passeig Marítim (Av. Reina Fabiola)
Concert de guitarra · David Leiva & Carme Canet
21 h · Església de Santa Maria
Lliurament de premis del concurs del Trotabars
21.30 h · Plaça del Mil·lenari
Concerts de nit · Smoking Stones · Pelukass · DJ Surda
22.30 h · Plaça del Mil·lenari
DIUMENGE 17 D'AGOST
Torneig de vòlei platja · Voleijam
9-20 h · Platja Gran · Sector Riuet
10è Torneig d’escacs
10 h · Plaça Major
El Petit Mercat de la Festa Major
18-21 h · Passeig Marítim (Carrer Miramar)
Taller infantil de pintura amb cavallet
18.30 · Passeig Marítim (Carrer Miramar)
Concert · La Principal de la Bisbal
20 h · Plaça del Mil·lenari
Botifarrada popular
21 h · Plaça del Mil·lenari
Monòleg · Una estona amb Joan Pera
21.30 h · Plaça del Mil·lenari
Raval · Correfoc estàtic · Diables de Tordera
22.30-23 h · Davant del Palau d’Esports i Congressos
Ball · La Principal de la Bisbal
23 h · Plaça del Mil·lenari
BARRAQUES ENTITATS LOCAL
14-17 agost · Pl. Mil·lenari
Associació de Veïns i Veïnes Ridaura · Associació Coral Gospel d’Aro · Club Esportiu Ducs Football · Club d’Aro Boxing · Escola d’Escacs Costa Brava · Trotats Associació
PUNT LILA · PUNT SEGUR
14, 15 i 16 agost · 22-03 h · Pl. Mil·lenari
