Incendi de matinada al soterrani d'una casa de Platja d'Aro

No s'han hagut de lamentar ferits

Els Bombershan actuat aquest dilluns de matinada en un incendi al soterrani d’una casa de Platja d’Aro.

El foc s’ha declarat poc després de les cinc i ha requerit la intervenció de dues dotacions.

Les flames s’han concentrat al soterrani de l’habitatge, que es trobava ple de fum quan els efectius hi han accedit. El foc afectava un matalàs, que ha estat ràpidament extingit.

Un cop controlat l’incendi, els Bombers han procedit a ventilar la zona. Segons el cos d’emergències, no hi ha hagut ferits ni danys materials més enllà del punt d’origen del foc.

Fins al lloc dels fets també s’hi ha desplaçat la Policia Local de Castell-Platja d’Aro.

