L’aterratge d’un helicòpter del SEM obliga a desallotjar la Platja Gran de Palamós

Una persona ha hagut de ser atesa d’urgència pels serveis mèdics

Redacció

Oriol Bernà

Oriol Bernà

Palamós

Una persona ha hagut de ser intervinguda a la Platja Gran de Palamós, quan faltaven pocs minuts per les 13 hores. La Policia Local, dues ambulàncies medicalitzades i el servei de socorrisme han acudit a atendre l’home, d’uns cinquanta anys, que es trobava amb la seva família a la zona de l’estenedor de les xarxes, just a l’inici de la platja.

Uns minuts més tard, la zona més propera de la platja ha estat desallotjada per la Policia Local de Palamós i per tal que un helicòpter medicalitzat del SEM pogués aterrar. Un cop estabilitzat, l’home ha estat traslladat a un centre hospitalari.

