Nou incendi forestal a la zona de Sant Amanç de Sant Feliu
Els Bombers van desplegar tres dotacions per controlar el foc
Els Bombers van intervenir aquest diumenge a la nit en un nou incendi forestal a la zona de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols.
Tot i que el foc va afectar una superfície reduïda, va ser necessari mobilitzar tres dotacions del cos d'emergències.
L’incendi es va declarar en un solar i es va estendre ràpidament cap a una zona boscosa propera al carrer Pecher i a la riera de les Comes. Els Bombers hi van treballar durant gairebé dues hores, i finalment es va donar per extingit. La superfície afectada, principalment matollar, va ser d’uns 300 metres quadrats, indiquen des dels Bombers.
Es dona la circumstància que en aquesta mateixa zona ja s’hi havia declarat un incendi la nit del 5 al 6 d’agost, fa tot just sis dies. Aquesta coincidència ha despertat sospites sobre l’origen del foc, que ara està sent investigat pels Agents Rurals.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu