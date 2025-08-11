Nou incendi forestal a la zona de Sant Amanç de Sant Feliu

Els Bombers van desplegar tres dotacions per controlar el foc

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Eva Batlle

Sant Feliu de Guíxols

Els Bombers van intervenir aquest diumenge a la nit en un nou incendi forestal a la zona de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols.

Tot i que el foc va afectar una superfície reduïda, va ser necessari mobilitzar tres dotacions del cos d'emergències.

L’incendi es va declarar en un solar i es va estendre ràpidament cap a una zona boscosa propera al carrer Pecher i a la riera de les Comes. Els Bombers hi van treballar durant gairebé dues hores, i finalment es va donar per extingit. La superfície afectada, principalment matollar, va ser d’uns 300 metres quadrats, indiquen des dels Bombers.

Es dona la circumstància que en aquesta mateixa zona ja s’hi havia declarat un incendi la nit del 5 al 6 d’agost, fa tot just sis dies. Aquesta coincidència ha despertat sospites sobre l’origen del foc, que ara està sent investigat pels Agents Rurals.

