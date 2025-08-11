El CAP de Palafrugell tindrà un sistema d'alerta amb la Policia Local en cas de conflictes
La mesura s'emmarca en un nou conveni per reforçar la seguretat signat entre l'Ajuntament la Fundació Hospital de Palamós
L'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Hospital de Palamós han signat un conveni per reforçar al seguretat al Centre d'Atenció Primària (CAP) al doctor Josep Alsina Bofill. Es tracta d'un protocol d'actuació tant per part del personal del centre sanitari com dels agents de la Policia Local per garantir la seguretat del personal, i de les persones que s'atenen. Contempla la implantació d'un sistema d'alerta directa amb la Policia Local i de videovigilància.
L’objecte del conveni és prevenir agressions, actes incívics o qualsevol altra conducta delictiva que pugui alterar el normal funcionament del servei. Aquestes situacions poden derivar-se de comportaments violents de persones usuàries que accedeixen a aquest centre, consistents en baralles, alteracions psicofísiques, dependència de substàncies estupefaents o altres causes que puguin posar en perill la integritat de les persones.
El conveni contempla d’una banda la implantació d’un sistema d’alerta que permet el contacte directe i ràpid amb la Policia Local en cas d’emergència i que davant d’una alerta s’activa un sistema de videovigilància, per afavorir la immediatesa a l’actuació policial i calibrar també la proporcionalitat de la resposta.
També estableix un protocol de seguretat en l’atenció assistencial a persones detingudes i un protocol de seguretat amb usuaris.
Formació al personal
A la vegada contempla que la Policia Local de Palafrugell impartirà̀ formació́ especifica al personal del CAP Palafrugell en matèria de gestió́ de conflictes i actuació́ davant situacions de risc, amb l’objectiu de millorar la capacitat de resposta del centre i reduir possibles situacions de tensió́.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu