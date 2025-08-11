Pastisseria Batlle, Roser Escarrà i Projecte Sèpia rebran les Medalles del Montgrí 2025
Les distincions s'atoragaran el 24 d'agost en el marc dels actes de la Festa Major
Pastisseria Batlle, Roser Escarrà i Projecte Sèpia, rebran les Medalles del Montgrí 2025. L’Ajuntament els atorgarà una distinció que reconeix persones, entitats i iniciatives que han contribuït de manera destacada al progrés i la cohesió del municipi.
L’acte institucional de lliurament se celebrarà el 24 d'agost, la vigília de Sant Genís, en el marc dels actes de la festa major de Torroella de Montgrí, durant un acte institucional que es farà a l’Auditori Teatre Espai Ter, a les 19 h.
Pastisseria Batlle: 145 anys endolcint Torroella
Amb motiu del seu 145è aniversari, la Pastisseria Batlle rep aquest reconeixement com a establiment emblemàtic del municipi. Fundada l’any 1880, és un dels negocis familiars més antics de Torroella de Montgrí. Durant cinc generacions, ha estat un punt de referència per a la ciutadania, tant per la qualitat dels seus productes com pel seu vincle amb la comunitat local. L'obertura a la innovació i la recuperació de receptes tradicionals són una mostra del seu compromís amb el territori i la cultura gastronòmica catalana.
Roser Escarrà Juan: una vida dedicada a l’ensenyament
La mestra Roser Escarrà ha marcat generacions senceres d’alumnes de l’escola Guillem de Montgrí. Amb una trajectòria professional exemplar i una vocació profunda, ha estat una peça clau en l’educació al municipi. Va viure i adaptar-se als profunds canvis del sistema educatiu, i fins i tot, un cop jubilada, va continuar fent classes voluntàriament durant cinc anys. El seu llegat pedagògic i humà ha deixat una empremta inesborrable en molts torroellencs i torroellenques.
Projecte Sèpia: compromís amb el mar i la biodiversitat
Impulsat fa una dècada pel pescador Isaac Moya i el biòleg marí Boris Weitzmann, el Projecte Sèpia és una iniciativa innovadora que treballa per preservar la població de sèpies a la badia de l’Estartit i l’entorn del litoral empordanès. Mitjançant la col·locació de sepieres, la promoció de la pesca artesanal i una intensa tasca de sensibilització ambiental, han aconseguit involucrar la comunitat pesquera local i convertir el projecte en un model de sostenibilitat i repoblació marina reconegut arreu.
