Salut preveu iniciar les obres d’ampliació del CAP de Palafrugell el 2026
Es començaria per construir l’edifici adjacent a l’actual centre
La futura ampliació del centre d'atenció primària Doctor Josep Alsina i Bofill de Palafrugell avança a bon ritme. Fonts del Departament de Salut informen que "s'està acabant de fer l'executiu per a la licitació pública" i que la data estimada per a començar les obres seria a principis de 2026. Tanmateix, remarquen que els tempos depenen "del procés de licitació".
Les actuacions estaran dividides en dues branques de treball. D'una banda, es començarà per construir l'edifici adjacent, que quedarà connectat al CAP actual. El seu director, Josep Bonet, explica que les noves instal·lacions estaran compostes per una planta baixa, on "s'ubicarà l'atenció d'urgències", i dues plantes superiors. "La primera tindrà una sala comunitària, i la segona una sala de rehabilitació i dormitoris, vestuaris i un espai pel personal". A més a més, també s'incrementaran el nombre de consultes.
La segona part dels treballs consistirà a reformar el CAP vell: "Tot el que és pintura i terra es canviarà. El centre té 25 anys, i quan entres ja veus que li falta una rentada de cara". En conjunt, les obres tenen un cost estimat de 4,8 milions d'euros.
Adaptar-se al canvi d’atenció
El procés d'ampliació del CAP es va començar a materialitzar el 2018 amb la presentació d'una moció institucional al plenari, explica la regidora de Salut de l'Ajuntament de Palafrugell, Margarita Mauri. En el document, escrit pel grup municipal del PSC, es recorda que el CAP va entrar en funcionament el 1997 i que la seva activitat s'havia vist augmentada "passant de les poc més de 140.000 visites de 1999 a les més de 230.000 de l'any 2017, un 50% més que als seus inicis".
A banda, la regidora remarca que amb el temps també "s'ha canviat la manera de fer atenció primària": "No només és un centre de visita de malalts, sinó que també es fan altres activitats, com aquelles relacionades amb el benestar emocional". En aquest sentit, el director del CAP afirma que "amb la Covid van entrar figures professionals noves, com el referent de benestar emocional, el fisioterapeuta i el nutricionista, entre altres". En conseqüència, van arribar noves activitats, com "les teràpies grupals". També, explica, "ha incrementat la plantilla d'infermers i administratius". Tot plegat ha generat la necessitat de nous espais: "Tenim molts treballadors i no sabem on ficar-los, hem ocupat els passadissos".
Mauri recorda que el CAP "es troba en un lloc que no permetia gaires modificacions". Així, quan la finca ubicada al seu costat va quedar lliure, l'Ajuntament la va expropiar i cedir a Salut. La redacció del projecte d'ampliació i reforma de l'equipament sanitari municipal va quedar recollida en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2023, i el projecte guanyador es va escollir mitjançant un concurs que va culminar l'abril de 2024.
"El Ple del mes de maig d'aquest any es va aprovar definitivament el Pla Especial amb el qual poder donar cobertura urbanística a l'ampliació del CAP", declara la regidora, i afegeix que "avui dia no ens consta la petició de la llicència d'obres, restem a l'espera".
