Tres ferits en estavellar-se un cotxe contra un fanal a Platja d'Aro
El vehicle va patir una sortida de via a la carretera de Santa Cristina
Un aparatós accident de trànsit va tenir lloc diumenge al matí a Platja d'Aro. Poc abans de les deu, un vehicle que circulava per la carretera de Santa Cristina en direcció al nucli urbà va patir una sortida de via i va acabar encastant-se contra un fanal.
Arran del sinistre, es van activar efectius de la Policia Local, del SEM i dels Bombers. A l’interior del vehicle hi viatjaven quatre persones, tres de les quals van resultar ferides. Els ocupants van quedar atrapats dins del cotxe i els Bombers van haver d’intervenir per excarcerar-los.
Segons les primeres hipòtesis policials, el sinistre s’hauria produït quan el sistema d’assistència a la conducció del vehicle va detectar una desviació cap al sentit contrari i va corregir automàticament la direcció. El conductor, sorprès per la maniobra automàtica, hauria fet un cop de volant brusc que hauria provocat la sortida de via. La Policia Local es va fer càrrec de l’atestat i va obrir una investigació per aclarir els fets, indiquen fonts consultades.
Els agents van practicar la prova d’alcoholèmia al conductor, que va donar un resultat negatiu.
Els tres ferits van ser traslladats en ambulància a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Cap d’ells presentava lesions greus ni es temia per la seva vida.
